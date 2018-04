Fußball Abstieg der Rheinländer in die zweite Liga besiegelt: 1.FC Köln unterliegt in Freiburg dramatisch mit 2:3

Abstieg der Rheinländer in die zweite Liga besiegelt: 1.FC Köln unterliegt in Freiburg dramatisch mit 2:3

Haben Sie so gegen 17.20 Uhr ein leichtes Beben verspürt? Dann war es der überdimensionale Felsbrocken, der in Freiburg allen Fans des Sportclubs vom Herzen gefallen ist. In der dritten Minute der Nachspielzeit, praktisch in letzter Sekunde, erzielt Lucas Höler mit seinem ersten Tor für den SC Freiburg den Treffer zum 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln, der damit zum sechsten Mal in die zweite Liga absteigt.

Die Nervosität ist spürbar in Freiburg. Sportclub-Fans, die sich vor Anpfiff traditionell noch eine Bratwurst und ein kühles Bier einverleiben, üben sich diesmal in Verzicht. Nicht alle natürlich, aber auffällig viele. Sie gehen einfach früher rein ins Schwarzwaldstadion, hocken sich auf ihre Sitze und bekämpfen das flaue Gefühl im Magen durch Gespräche, auf die Schenkel klopfen und ein Auf und Ab, also Aufstehen, Hinsitzen, wieder Aufstehen.

Heute muss gewonnen werden, heute muss der SC Freiburg drei Punkte einfahren, da kann man schon mal alles anders machen. Die SC-Spieler schließen sich dem prompt an – erstmals bilden sie kurz vor dem ersten Pfiff von Schiedsrichter Deniz Aytekin einen Kreis, um sich anzufeuern. Und erstmals steuern sie noch vor Beginn die Nordtribüne an, wo die stimmgewaltigsten Anhänger stehen, um den Draht zu spannen zwischen ihnen und der Mannschaft.

So geht Abstiegskampf. Einige Minuten brauchen die Kicker von Trainer Christian Streich, um sich zu finden. Julian Schuster muss einen Schuss von Leonardo Bittencourt blocken (2.), der selbe Kölner schlenzt die Kugel knapp am Tor vorbei (9.). Dann endlich gelingt den Gastgebern der erste schöne Angriff. Schuster bedient mit feinem 30-Meter-Pass, der zuletzt noch über Mike Frantz und Tim Kleindienst führt, dann tropft der Ball aufs Netz des Kölner Tores (11.).

Na also, geht doch! Und der SCF kommt im Minutentakt gefährlich nach vorne. Erst geht Christian Günter auf links durch, seine Flanke kann ein FC-ler gerade noch blocken (12.). Nach der nächsten Flanke von Günter schießt Kleindienst den Ball hoch über den Kasten (13.). Und als wieder Schuster einen weiten Pass schlägt, sollte der Ball auf dem Weg sein zum Freiburger 1:0. Frantz erkennt, wie Dominic Maroh Schusters Pass abfangen will, läuft ihm geschickt in den Weg, umdribbelt ihn und flankt mit links perfekt nach innen, wo Nils Petersen zur Stelle ist und einköpft. Der SC Freiburg, seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr in Führung, liegt endlich mal vorne.

Kölns Torwart hat keine Mühe mit Günters Strafstoß

Das macht frei, das gibt Mut. In der 22. Minute umkurvt Petersen im Strafraum zwei Kölner und wird gelegt – Elfmeter. Nachdem der Freiburger Torjäger zuletzt beim 0:2 gegen Wolfsburg an VfL-Torhüter Casteels gescheitert war, ist nun ein anderer dran. Frantz? Schuster? Vielleicht Kleindienst? Die Zuschauer sind einigermaßen verwundert, als Christian Günter mit dem Ball im Arm zum Punkt marschiert. Anlauf, kurze Unterbrechung, ein Schuss, der einer Rückgabe gleichkommt – Köln Torwart Timo Horn hat keine Mühe, die Kugel aufzunehmen.

Ein 2:0 hätte endgültig die Freiburger Nerven beruhigen können. So bleibt alles ungewiss. Ein Kopfball von Simon Terodde streicht knapp am Tor vorbei, auf der anderen Seite hält Horn den Drehschuss von Frantz. Immerhin bleiben die Breisgauer am Drücker. Nach 40 Minuten flankt Kleindienst etwas zu scharf in die Mitte, weshalb der völlig blank stehende Frantz nicht an den Ball kommt. Halbzeit, Durchatmen.

Was in Halbzeit eins den Freiburgern nicht gelungen ist, schaffen sie nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff. Maroh verlängert einen Pass genau zum lauernden Petersen, der lässt Torhüter Horn aussteigen und schiebt aus gar nicht so einfachem Winkel zum 2:0 ein. Mit den beiden Toren hat Freiburgs Torjäger seine persönliche Bilanz auf 15 Saisontreffer verbessert.

Zwei Minuten später ist Schluss für Mike Frantz. Der Mittelfeldspieler, der so lange verletzt pausieren musste, hatte 54 Minuten lang gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Die 24.000 im ausverkauften Schwarzwaldstadion danken es dem 31-Jährigen mit Standing Ovations und donnerndem Applaus. Eine sehr angemessene Reaktion.

Der für Frantz gekommene Janik Haberer bereitet zwölf Minuten nach seiner Einwechslung die nächste Chance vor. Seine scharfe Flanke auf Kleindienst, der im Fünfmeterraum zur Stelle wäre, lenkt Dominique Heintz aufs eigene Tor, doch sein Keeper ist wach – Timo Horn pariert mit dem Fuß.

Standing Ovations für Doppeltorschützen Petersen

In der 72. Minute sitzt plötzlich Nils Petersen in der Kölner Spielhälfte auf dem Boden und deutet an: Auswechseln! Humpelnd stapft der Doppeltorschütze vom Feld, auch er erhält Standing Ovations und einen Beifallssturm – erneut eine sehr angemessene Reaktion der Zuschauer.

Nach 81 Minuten hat der für Petersen gekommene Lucas Höler nach Flanke von Marco Terrazzino die Kopfballchance zum 3:0, aber er kriegt keinen Druck hinter den Ball, um ihn an Horn vorbeizubekommen. Und dann steht es plötzlich nur noch 2:1. Eine Flanke von Jorge Meré Pérez schmettert Bittencourt direkt ins Tor – auch weil Haberer nicht aufgepasst hatte.

Nichts ist es mit einem ruhigen Ausklang der Partie. Jetzt die Nerven behalten. Die Fans werden noch mal richtig laut – und die Kölner noch mal richtig bissig. Dann schlägt Marcel Risse eine Flanke von rechts in den Strafraum, Lukas Kübler springt drunter durch und Bittencourt kann ungehindert zum 2:2 einköpfen. Was für ein Tiefschlag für den SC Freiburg. Aber noch nicht das Ende. Haberer hat frei vor Horn das 3:2 auf dem Fuß, aber er bekommt seit Monaten keinen Ball mehr an einem Torwart vorbei – auch diesmal nicht. Sekunden später kommt Höler frei zum Schuss, doch jetzt rettet Dominic Maroh auf der Linie. Gibt’s das?

Auf der Gegenseite verpasst der eingewechselte Claudio Pizarro nur knapp eine Flanke – das wäre dann gar noch der GAU gewesen für die Freiburger. Dann die dritte und letzte Minute der Nachspielzeit – Freistoß für den Sportclub. Nicolas Höfler zeigt seinen Kollegen eine „1“ an, dann segelt der Ball in den Strafraum, fast bis zur Torauslinie, aber da kommt der für Schuster eingewechselte Robin Koch herangestürmt, köpft den Ball in die Mitte, wo ihn Höler nur noch über die Linie drücken muss. Das 3:2, der Sieg, die so wichtigen drei Punkte, die Erlösung in letzter Sekunde. Mehr Drama geht nicht.