Nach dem heroischen 4:3 in Köln nur zwei Tage später ein 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach – Freiburgs Trainer Christian Streich ist mächtig stolz auf seine Jungs, die eine herausragende Leistung zeigten und leicht höher hätten gewinnen können. Zwei Lattenknaller und zwei großartige Paraden von Gladbach-Keeper Sommer verhinderten das. Die Freiburger Spielernoten von SÜDKURIER-Mitarbeiter Joscha Mittmann.

Alexander Schwolow

Wurde von den Gladbachern überhaupt nicht gefordert – bis auf ein einziges Mal. In der 70. Minute hielt der eingewechselte Raffael aus 20 Metern drauf, aber der SC-Torwart war glanzvoll zur Stelle. So etwas zeichnet einen guten Keeper aus. Ein echter Rückhalt! – Note: 2

Pascal Stenzel

Nach der erfolgreichen zweiten Hälfte in Köln stellte Trainer Christian Streich von Beginn an im 4-4-2-System auf, wobei Stenzel standesgemäß die rechte Abwehrseite übernahm. Absolvierte sowohl defensiv als auch offensiv eine ausgezeichnete Partie und verbuchte einige wichtige Ballgewinne – Note: 2

Robin Koch

Agierte in der Viererkette neben Söyüncü und stand bereits zum siebten Mal in Folge in der Freiburger Startformation. Dass er genau da auch hingehört, bewies er gegen die Borussia aus Gladbach eindrücklich. Zweikampfstark, mit gutem Stellungsspiel, und nach Standards sogar torgefährlich. – Note: 1,5

Caglar Söyüncü

Überzeugte nicht nur als Koordinator der Freiburger Abwehrreihen, sondern auch als Motivator nach heiklen Situationen. Ließ seinen Gegenspielern keine Zeit zur Ballannahme und gab ihnen auch sonst keinen Freiraum. Schlug auch einige gute lange Pässe – einer davon führte zur entscheidenden Elfmetersituation zwischen Petersen und dem Borussen Vestergaard. – Note: 2

Christian Günter

Übernimmt in dieser Saison große Verantwortung in der Mannschaft und zeigt diese auch auf dem Platz. Absolvierte nicht umsonst als einziger Freiburger Feldspieler alle 16 Spiele über die vollen 90 Minuten. Defensiv sicher, wie immer laufstark und mit guten Klärungsversuchen. – Note: 2

Nicolas Höfler

Ein Sinnbild für die Einstellung der Freiburger. Als defensiver Stratege überzeugte er im Aufbauspiel mit intelligentem Kurzpassspiel, sowie defensiv mit einer vorbildlichen Arbeit gegen den Ball. Besser hätte man die ihm zugeteilte Rolle nicht spielen können und deswegen folgerichtig: Note: 1

Janik Haberer

In der etwas offensiveren Rolle im zentralen Mittelfeld war er der Mann für die zweiten Bälle. Ob es um die Verwertung dieser oder um die schnelle Eroberung ging – Haberer machte stets eine gute Figur. Offensiv an vielen Aktionen beteiligt und selber mit guter Abschlusschance, jedoch zu unplatziert, um Gladbach-Torhüter Sommer gefährlich zu werden. – Note: 2

Marco Terrazzino

Gegen Gladbach war der Offensivspieler im linken Mittelfeld beheimatet. Hatte viel Laufarbeit zu verrichten und ging dieser engagiert nach. Lediglich in den Offensivaktionen, seien es letzte Pässe oder eigene Abschlüsse, war er zu überhastet. – Note: 3

Yoric Ravet

Der französische Neuzugang wusste in den letzten Spielen zu überzeugen und stand gegen Gladbach erneut in der ersten Elf von SC-Trainer Christian Streich. Versuchte offensiv viel mit einigen Flanken und eigenen Abschlüssen, jedoch zu ungenau, um wirklich für Gefahr zu sorgen. Im hohen Pressing der Freiburger konnte er seine Laufstärke beweisen und zwang den Gegner des Öfteren zu unüberlegten Abspielen. – Note: 2

Nils Petersen

Führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Nach den drei Toren am Sonntag in Köln war ihm die Euphorie anzumerken. Konnte den Ball in den vorderen Reihen gut behaupten und seine Mitspieler in Szene setzen. Wurde in Minute 18 von Vestergaard im Strafraum zu Fall gebracht und besorgte mit dem anschließenden Elfmeter das 1:0. Hatte kurz nach Wiederanpfiff Pech, als sein Schuss aus der zweiten Reihe am Querbalken abprallte. Machte auch läuferisch wieder eine gute Figur. Wurde nach 78 Minuten für Defensivmann Stanko ausgewechselt. – Note: 1

Tim Kleindienst

In der Doppelspitze neben Petersen hinterließ er schon in der zweiten Halbzeit in Köln einen guten Eindruck. Auch gegen Gladbach zeigte der junge Stürmer, dass er Bundesliga spielen kann – und das richtig ansehnlich. Sorgte direkt zu Beginn der Partie für einen Aufreger, als sein Distanzschuss von halblinks an die Latte segelte. In Minute 47 prüfte er nach Günter-Flanke Yann Sommer mit einem tollen Kopfball, den der Borussen-Schlussmann aber ebenso toll parierte. Gewann etliche Kopfballduelle, war viel unterwegs, lediglich der Torerfolg war ihm nicht vergönnt. – Note: 2

Caleb Stanko

Kam nach 78 Minuten für den Torschützen Petersen, um die Defensive zu unterstützen und die knappe Führung über die Zeit zu retten. Bleibt ohne Bewertung

Florian Kath

Ersetzte den ausgelaugten Tim Kleindienst nach 83 Minuten, konnte aber keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Deshalb auch für ihn keine Bewertung.

Vincent Sierro

Ersetzte in der ersten Minute der Nachspielzeit Marco Terrazzino – ohne Bewertung.