vor 3 Stunden Wiebke Wetschera München Bye, bye, Bayern - So humorvoll reagiert das Netz auf Ancelottis Rauswurf

Mit 0:3 hat der FC Bayern München am Mittwochabend in Paris verloren. Der Verein zog schnell Konsequenzen und entließ Trainer Carlo Ancelotti. Das rief in den sozialen Netzwerken zahlreiche Reaktionen hervor.