Zweimal Gold für Anna-Lena Forster aus Radolfzell: So hat die 22-Jährige die Olympischen Spiele erlebt

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster aus Radolfzell-Stahringen hat am Schlusstag der Paralympics in Pyeongchang die siebte deutsche Goldmedaille gewonnen. SÜDKURIER-Sportredaktuer Markus Waibell hat mit der 22-Jährigen gesprochen.

Zweites Gold für Anna-Lena Forster: Die 22-Jährige aus Radolfzell siegte am Sonntag im Slalom mit einem riesigen Vorsprung von 5,37 Sekunden auf die Japanerin Momoka Muraoka und holte nach dem Sieg in der Super-Kombination ihr zweites Gold in Südkorea. „Diese Spiele waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle“, sagte Forster: „Am Anfang war ich am Boden, nun habe ich zweimal Gold. Das ist krass, verrückt, einfach Hammer.“

SÜDKURIER-Sportredaktuer Markus Waibel hat nach dem zweiten Gold-Triumph mit Anna-Lena Forster telefoniert. Im Interview blickt die 22-Jährige zurück auf ihre Zeit in Pyeongchang.

Anna-Lena Forster über...

...ihr größtes Hoch: „Mein größtes Hoch war auf alle Fälle meine erste Goldmedaille bei Paralympics. Mit dem Sieg in der Super-Kombination hat keiner gerechnet, ich selbst auch nicht. Und deshalb war er umso schöner. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment im Ziel denke.“

...ihr tiefstes Tief: „Die ersten Tage waren schwer, in der Abfahrt und im Super-G ist es überhaupt nicht gelaufen für mich, obwohl ich Vollgas gegeben habe. Danach war ich vollkommen fertig, habe mit den Tränen gekämpft, wenn mich jemand darauf angesprochen hat.“

...das, was ihr nach Rückschlägen geholfen hat: „Es war wichtig für mich zu sehen, dass die Leute auch hinter mir stehen, wenn es mal nicht so läuft. Die Teamkollegen haben mich aufgemuntert, mir gesagt, dass meine Zeit noch kommt. Und auch das Feedback aus Deutschland, aus Freiburg, Radolfzell und Stahringen, hat mir Kraft gegeben, weiter alles zu geben. Ganz wichtig für mich war aber, dass meine Eltern dabei waren. Die Teamkollegen waren supernett, aber natürlich hat jeder von denen seinen Fokus auf die eigene Leistung gerichtet. Da tat es einfach nur gut, wenn die Eltern einem in den Arm genommen haben, wenn es mal mies gelaufen ist.“

...ihr persönliches Highlight: „Ich fand super, dass im Gegensatz zu Sotschi vor vier Jahren alle Sportarten im paralympischen Dorf vertreten waren. In der riesigen Essenshalle waren wir alle zusammen. So hatte auch mal Zeit für ein Gespräch, zum Beispiel mit den deutschen Sportlern der nordischen Disziplinen, die man nur alle vier Jahre sieht.“

... das, was sie am meisten vermisst hat: „Eigentlich hatte ich gar keine Zeit, etwas zu vermissen. Doch: meinen Hund Teddy, auf den freue ich mich riesig. Und ehrlich gesagt auch auf deutsches Essen. Spätzle mit Bratensauce, das muss so schnell wie möglich auf den Tisch.“

...wertvolle Erfahrungen, die sie gemacht hat: „Ich habe gelernt, dass man sich nicht verrückt machen lassen darf, wenn es mal nicht so läuft. Dass ich entspannt bleiben und an meine Stärken glauben muss. Das hat sich in Pyeongchang gezeigt und nehme ich mit nach Deutschland.“

... ihre weiteren Ziele: „Gold bei den Paralympics – das war mein großer Lebenstraum. Aber das war’s natürlich noch nicht. Ich will mich weiter verbessern, da gibt es noch Steigerungspotenzial. Langweilig wird es mir auf alle Fälle nicht werden.“

Und so jubelte Anna-Lena Forster: