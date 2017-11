Fußball Zwei Bundesligaspiele, einen Tag Pause: Warum sich der SC Freiburg unterordnen musste

Am 10. Dezember in Köln, am 12. Dezember gegen Gladbach. Sachzwänge und wirtschaftliche Interessen bescheren dem Sportclub Freiburg Bundesliga-Stress.

Ist der SC Freiburg der Dumme, weil neben Sachzwängen auch wirtschaftliche Interessen anderer im Spiel sind? Der SÜDKURIER berichtete bereits über die Verstimmung beim Sportclub, dass man nach dem Bundesligaspiel des 15. Spieltags am Sonntag, 10. Dezember, um 13.30 Uhr beim 1. FC Köln bereits am Dienstagabend um 20.30 Uhr zur Partie des 16. Spieltages gegen Borussia Mönchengladbach antreten muss. SC-Sportvorstand Jochen Saier: „So etwas hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass man nur einen Tag Pause hat.“

Die Freiburger wollten natürlich lieber erst am Mittwoch spielen, sie hatten nach eigener Auskunft versucht, bei der für die Spielansetzungen zuständigen Deutschen Fußball Liga (DFL) zu intervenieren, waren dort aber abgeblitzt. Auf SÜDKURIER-Anfrage hatte ein DFL-Sprecher erklärt: „Aufgrund der vorangehenden Spiele der europäischen Club-Wettbewerbe, insbesondere der Europa League am Donnerstag, sowie der nachfolgenden Englischen Woche der Bundesliga und 2. Bundesliga, dazu der generell komplexen Vorgaben bei den Ansetzungen, lag bei der aktuellen Terminierung eine besonders schwierige Situation vor.

Dabei bestreitet der SC Freiburg am Sonntag das frühestmögliche Spiel und tritt dann dienstags am Abend zu Hause an.“ Auf unsere konkrete Frage, warum das SC-Spiel gegen Gladbach nicht gegen die am Mittwoch angesetzte Partie Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen getauscht werden konnte, wurde nicht eingegangen.

Die Antwort ergab sich dann aus den Ansetzungen des 17. Spieltags. Da nämlich lautet das Abendspiel am Freitag, 15. Dezember: Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger SV. Und dieses Spiel wird nicht nur auf eurosport.de, wie seit dieser Saison üblich, live übertragen, sondern auch im Free-TV im ZDF. Wie der SÜDKURIER aus Fußballkreisen erfuhr, wurde deshalb das Freiburger Spiel gegen Gladbach auf Dienstag und nicht auf Mittwoch angesetzt.

Tatsächlich hätte es mit Blick auf die von der DFL angeführten besonderen Schwierigkeiten der Termingestaltung nur eine einzige andere Begegnung gegeben, die für den Freitagabend möglich gewesen wäre, nämlich Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05. Diese Paarung aber sei, so unsere Information, nicht attraktiv genug für eine Liveübertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Blieb dann nur noch die Frage, ob die DFL von sich aus schon dem ZDF das Match Gladbach gegen den HSV angeboten hatte oder das ZDF sich dieses Spiel für die Liveübertragung ausbedungen hatte. Der SÜDKURIER hat sowohl bei der DFL in Frankfurt als auch beim ZDF in Mainz um Auskunft gebeten. Für das ZDF antwortete Sportchef Thomas Fuhrmann: „Für den 17. Spieltag hat die DFL die Entscheidung getroffen und sich für das Freitagspiel am 15. Dezember auf Gladbach gegen den HSV festgelegt.“ Und mit einem Blick auf den Rückrundenstart stellte Fuhrmann gleich noch klar: „Für den 18. Spieltag konnte das ZDF die Freitagspartie aussuchen und hat sich für Leverkusen gegen den FC Bayern entschieden.“ Dieses Spiel steigt am Freitag, 12. Januar 2018 um 20.30 Uhr in der Leverkusener BayArena.

Von der DFL gab es keine Reaktion mehr. Aber warum eigentlich nicht? Denn die Sachzwänge für die Terminierung der letzten drei Vorrundenspieltage waren tatsächlich enorm und sogar die wirtschaftlichen Interessen in diesem Falle nachvollziehbar. Wer wollte denn derzeit auch Bremen gegen Mainz im Fernsehen haben, außer vielleicht eingefleischte Fans der beiden Vereine?

Fazit: Der Freiburger Missmut ist verständlich, aber das Ganze gehört doch in die Kategorie, die man auf gut badisch „dumm g’loffe“ nennt. Der Sportclub Freiburg hat mit einem Zähneknirschen die Kröte geschluckt.