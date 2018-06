WM-Kolumne Zum WM-Auftakt: Warum sich unser WM-Experte Marcel Reif vor der Gruppenphase fürchtet

Für unseren Kolumnisten Marcel Reif beginnt die WM erst in zwei Wochen so richtig, das schreibt er zum Auftakt unserer SÜDKURIER-Kolumnen-Serie mit dem berühmten TV-Kommentator zur Fußball-WM in Russland. Kein Blatt vor den Mund nimmt er auch bei den Themen Özil, DFB und Putin.

Fangen wir an mit – Politik. Russland ist nicht Putin, jedenfalls nicht nur. Geben wir den Menschen in diesem schönen Land eine echte Chance, sich als freundliche und faire Gastgeber zu zeigen, anstatt ihnen mit Vorurteilen und Belehrungen zu begegnen. Und lasst uns bitte nicht zu viel verlangen von unseren Fußballern. Herr Kimmich muss nicht vor jedem Eckball den Arm heben und ein Statement verlesen zu Menschenrechten, zur Ost-Ukraine oder zu sonst was – das zu verlangen, wäre heuchlerisch und eine Überforderung des Sports wie seiner Protagonisten.

Wer solche Proteste einfordert, hätte besser versuchen sollen, die WM in Russland zu verhindern. Oder die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi. Oder die WM 2022 in Katar. Oder die Sommerspiele 2008 in Peking. Oder die Winterspiele 2024 in Peking. Der Sport ist nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, vor allem dann nicht, wenn der Politik keine Mittel einfallen oder sie der Wirtschaft nicht gefallen. Oder beides.

Damit wir uns nicht missverstehen: Von der Formel „Sport hat mit Politik nichts zu tun“ halte ich nichts. Eher darf man sagen: So viel Sport wie möglich und so viel Politik wie nötig. Wenn uns eine WM die Möglichkeit gibt, einen tiefen Blick auf ein Land zu werfen, dann sollten wir nicht blind sein für das, was wir sehen und was um uns herum geschieht. Dann dürfen und sollen wir sagen, wenn uns Dinge nicht gefallen. Das ist gelebte Meinungsfreiheit, und auf die haben auch Nationalspieler im WM-Dienst ein Recht. Aber das ist ihre persönliche Sache.

Erdogan-Foto gibt es nicht zum Nulltarif

Gilt das auch für Mesut Özil und Ilkay Gündogan? Nein. Ein solches Foto mit Herrn Erdogan gibt es nicht zum Nulltarif. Das hätten die beiden wissen können, nein: müssen. Und wenn nicht, hätte es einer aus ihrem Schwarm von Beratern wissen und ihnen sagen müssen. Die Folgen für das Mannschaftsklima sind gravierend, der Fall ist zu einer Belastung für alle geworden und stört die WM-Vorbereitung.

Das liegt auch am jämmerlichen Krisenmanagement des Deutschen Fußball-Bundes mit dem Tiefpunkt des inszenierten Treffens im Schloss Bellevue, in das deutsche Fußballer sonst nur kommen, um sich das Silberne Lorbeerblatt abzuholen. Kann der Fall sogar die ausgerufene Mission Titelverteidigung gefährden? Hoffentlich nicht, aber das gilt genauso für andere – im Vergleich – Problemchen in der deutschen Mannschaft. So darf man fragen, wie die Bayern das Gefühl abschütteln, eine verkorkste Saison hinter sich zu haben. Ob Boateng wieder richtig fit wird und ob der Fuß von Neuer wirklich hält. Ob Reus zur erhofften Rakete wird.

Und man darf sich durchaus nachdenklich am Kopf kratzen, wenn man die beiden letzten Testspiele gesehen hat. Österreich einen Sieg über die Piefkes im Geschenkpapier zu überlassen, das muss nun wirklich nicht sein. Der Plan, sich zur Generalprobe mit den Saudis einen Gegner einzuladen, gegen den man sich mit einer Handvoll Törchen in WM-Laune bringt, ist dann auch danebengegangen. Anstatt fröhlich pfeifend aufzubrechen, wurde man von einer pfeifenden Kulisse außer Landes geleitet.

Bei allen Diskussionen: Die Faszination für das Spiel ist intakt

Aber das alles wird sich sportlich regeln lassen, dafür steht schon der Bundestrainer, der jetzt als Weltmeister noch ein bisschen unangreifbarer geworden ist. Nein, die entscheidende Frage ist: Sind diese jungen Menschen, von denen viele in ihrer Sportart das Höchste erreicht haben, was man erreichen kann, wirklich wieder hungrig genug, um das noch mal zu schaffen?

Darauf kommt es an: Nicht auf die Aufstellung, sondern auf die Einstellung; ob es gelingt, die letzten Prozent bis zur äußersten Leistungsgrenze herauszuholen. Das ist die Herausforderung für einen Titelverteidiger, und die ist sehr groß. Deshalb haben es auch erst zwei Mannschaften geschafft – die letzte kam aus Brasilien, und das war 1962. Das war in Chile und die zweite WM, an die ich mich erinnern kann. Seitdem habe ich jedes Turnier verfolgt und ich gedenke nicht, damit aufzuhören. Die Faszination für das große Spiel ist intakt, aber ungetrübt kann ich sie schon lange nicht mehr genießen.

Ich würde gern Ronaldo und Messi, die beiden besten Fußballer unseres Planeten, und all die anderen Ausnahmespieler auf der Höhe ihrer Kunst erleben. Und nicht mit ansehen müssen, wie sie sich beim wichtigsten Turnier nach einer elend langen Saison müde und ausgelaugt über den Platz schleppen. Und dann ist da diese Vorrunde, die nur dazu da ist, die Mannschaften nach Hause zu schicken, von denen man vorher gewusst hat, dass sie besser zu Hause geblieben wären. Nichts gegen die vielzitierten Kleinen – aber das ist eine WM, das Turnier der Weltbesten. Ich will ehrlich sein: Ein bisschen fürchte ich mich deshalb vor der Gruppenphase. Das sind gut zwei Wochen Vorgeplänkel, dann geht die WM zum zweiten Mal los – aber dann richtig.