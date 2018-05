Motorsport Zukunftssorgen überschatten DTM-Auftakt

Das Deutsche Tourenwagen-Masters ist weiter auf der Suche nach einem dritten Hersteller. Paffett und Glock gewinnen die ersten Rennen auf dem Hockenheimring, auch Rückkehrer Pascal Wehrlein überzeugt

Mike Rockenfeller hat seine Familie mit nach Hockenheim gebracht. Man weiß ja nie, mag er sich gedacht haben, wieviele Möglichkeiten es noch gibt, zusammen an einem Rennwochenende des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) zu sein. Trotz des sportlich spektakulären Auftakts – Gary Paffett (Mercedes) und Timo Glock (BMW) gewannen die Rennen – war die Stimmung im heißen Hockenheim eher trist. Am Samstag waren kaum Zuschauer da, das Rahmenprogramm neben der DTM war zudem dürftig. Und über allem hängt die Frage nach einem dritten Hersteller.

Mercedes zieht sich nach dieser Saison zurück, bleiben nur noch Audi und BMW. Das ist auf Dauer zu wenig. Vor allem Audi macht Druck, eigentlich bis Juni wollten sie eine Entscheidung haben. Nun rudert ihr Motorsport-Chef Dieter Gass etwas zurück: „Ich habe eine gewisse Bereitschaft, die Entscheidung nach hinten zu schieben. Aber irgendwo wird es ein Limit geben.“ Spätestens 2020 muss ein dritter Hersteller da sein, 2019 könnte irgendwie überbrückt werden. Die Hoffnungen, dass Ex-DTM-Chef Hans-Werner Aufrecht mit einem Privatteam starten könnte, haben sich zerschlagen. „Als Privatteam mit zwei oder drei Autos gegen Hersteller mit sechs Autos zu fahren, das lässt sich nicht finanzieren“, sagte Mercedes-Teamchef Ulrich Fritz. So fährt die DTM in den nächsten Rennen um ihre Zukunft. Sie muss spektakulären Sport bieten. In Hockenheim ist ihr das gelungen. Aber ob das reicht? Viele Hersteller konzentrieren sich mehr und mehr auf die E-Mobilität. Dorthin wechselt auch Mercedes 2019, Audi ist bereits in der Formel E engagiert.

Mike Rockenfeller aus Landschlacht am Bodensee hatte am Samstag noch gelitten. Rang 14 am Ende – enttäuschend. Am Sonntag wird er Zweiter, da sieht die Welt schon wieder anders aus. „Das war ein Wahnsinnsrennen heute. Es war eines der coolsten Rennen, das ich je gefahren bin“, sagte Rockenfeller. Pascal Wehrlein, gerade erst aus der Formel 1 zurückgekehrt, überzeugt mit den Plätzen fünf und sechs. Auch für ihn ist 2018 nur ein Übergangsjahr. Mercedes wird 2019 definitiv nicht in der DTM starten, er wird sich wieder umorientieren müssen. Natürlich hofft er nach wie vor auf eine Rückkehr in die Formel 1. Die ist möglich – erst recht, wenn er sich in den kommenden DTM-Rennen wie erhofft noch steigert.

„Ich sage immer, was ich denke und was ich spüre“

Pascal Wehrlein hat die ersten beiden Rennen mit Rang fünf und sechs beendet. Damit ist er zufrieden, der 23-jährige Mercedes-Pilot aus Worndorf hofft aber auf eine Steigerung für die nächsten Auftritte.

Herr Wehrlein, wie fühlt sich die Rückkehr in die DTM an?

Sehr gut. Viel besser als gedacht. Ich bin zweimal in die Punkte gefahren, in beiden Rennen wäre deutlich mehr drin gewesen. Jetzt müssen wir uns ansehen, was rund um die Boxenstopps passiert ist. Es ist die DTM, wie ich sie kenne. Alles ist eng zusammen, da machen Kleinigkeiten den Unterschied. Ich bin mir sicher, dass ich nach ein paar Rennen noch schneller werde. Drauf freue ich micht jetzt.

Wie sehr haben Sie die zwei Jahre in der Formel 1 als Fahrer verändert?

In meinem ersten DTM-Rennen war ich nicht so gut wie heute. Da spielt die Erfahrung eine große Rolle, vor allem auch die in der Formel 1. Ich kenne das neue DTM-Auto überhaupt nicht, habe aber trotzdem zusammen mit meinem Team eine gute Einstellung gefunden. Jetzt entscheidet nicht mehr der Ingenueiur, was am Auto gemacht wird. Sondern ich zusammen mit dem Ingenieur. Ich habe jetzt das Verständnis dafür. Das hatte ich zwar auch davor, doch jetzt noch mehr und noch besser.

Und jetzt trauen Sie sich vielleicht auch, mehr zu sagen.

Ich sage immer, was ich denke und was ich spüre. Ich habe mich immer getraut, etwas zu sagen.

Haben Sie die zwei Jahre trotzdem verändert?

Ich bin immer noch die gleiche Person. Ich habe natürlich in allen Bereichen dazugelernt. Das Verständnis fürs Auto und fürs Fahren ist besser geworden. Das ist normal durch die Erfahrung.

Was können Sie in diesem Jahr in der DTM erreichen?

Da würde ich gerne noch zwei, drei Wochenenden warten, um zu sehen, wo wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten stehen.

Jetzt sind Sie wieder mit Dach unterwegs. Wie fühlt sich das an?

Warm. Und die Sicht ist natürlich eingeschränkter.

Vor allem sind Sie jetzt wieder langsamer unterwegs als in der Formel 1.

Ja, jetzt muss ich mich mehr zurücknehmen. Man kann nicht mehr so schnell durch die Kurven fahren und nicht mehr so spät bremsen. Man überfährt das Auto sonst.

Wie bremsen Sie sich?

Das ist Eingewöhnung. Ich hatte im ersten Rennen einige Situationen, in denen ich kurz vor dem Abflug war. Ich habe gemerkt: Mist, das geht nicht so schnell, wie es mein Gehirn denkt.

Sind die vielen direkten Duelle das, was Sie an der DTM lieben?

Defintiv. In der Formel 1 sind die Abstände so groß , dass die Rennen im Mittelfeld und hinten nicht so spannend sind. Man fährt nur das Rennen gegen seinen Teamkollegen und fertig. Weil ich auch nicht das Auto hatte, was mir gute Postionen ermöglicht. Natürlich gab es einige Höhepunkte, und die Rennen haben auch viel Spaß gemacht. Heute war für mich eines der besten Rennen in der letzten Zeit. Weil einfach so viel Action war, soviele Überholmanöver oder man muss sich verteidigen. In der Formel 1 sind schon zwei, drei Überholmanöver viel.

Und dort wurden Sie ja meistens überholt.

Oder sogar überrundet.