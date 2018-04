vor 10 Stunden dpa Fußball Zitate vom FC Bayern zur Meisterschaft der Münchner

Polonaise mit Pappschale, Schampus in der Kabine und ein feines Meisteressen im Mannschaftskreis. So feierte der FC Bayern den nächsten Titel. Was Bayern-Spieler und -Verantwortliche zur Meisterschaft sagen.