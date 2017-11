Eishockey Wild Wings überraschen in München

Schwenningen gewinnt beim Tabellenzweiten der Deutschen Eishockey Liga mit 5:2 und zeigt eine ganz starke Leistung.

Welch ein Auftakt nach der Deutschland-Cup-Pause! Die Schwenninger Wild Wings haben die Saisonunterbrechung offenbar perfekt genutzt und sich optimal auf den EHC München vorbereitet. Dank einer bärenstarken Leistung gewannen die Schwenninger am Freitagabend völlig verdient mit 5:2 (3:1,1:0,1:1) beim Tabellenzweiten und zeigten eindrucksvoll, dass sie in dieser Saison tatsächlich ein ernsthafter Kandidat auf die Playoff-Plätze sind.

Die Münchner legten zwar furios los und hatten in den ersten zwei Minuten schon sieben Torschüsse zu verzeichnen. Den ersten Treffer aber erzielten die Gäste. Mit dem ersten Toschuss der Wild Wings war Istvan Bartalis gleich zum 1:0 erfolgreich (2.). Und die Gäste legten gleich nach. Nur wenige Augenblicke später bejubelten sie den zweiten Treffer, diesmal durch Simon Danner (4.). Und damit nicht genug. Wieder nur ganz kurze Zeit später war Damien Fleury zum 3:0 (5.) erfolgreich. Besser hätte der Auftakt nicht sein können. Die erfolgsverwöhnten Münchner dagegen waren geschockt und fanden nur schwer in die Partie. In der 9. Minute gelang allerdings Daryl Boyle das 1:3 – von einem wirklichen Aufbäumen des Favoriten war aber nichts zu spüren. Auch weil die Wild Wings weiterhin diszipliniert und konzentriert spielten. Auch im zweiten Drittel waren die Wild Wings stets auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser. Und das spiegelte sich im Ergebnis wider. In der 37. Minute markierte Markus Poukkula das 4:1. Es bahnte sich ein wunderbarer Abend für den Außenseiter an. Und es sollte tatsächlich so kommen.

München versuchte im letzten Abschnitt zwar noch einmal alles, die Schwenninger Defensive aber stand sicher. So gelang den Gastgebern nur noch das 2:4 durch Maximilian Kastner (46.). Auch weil Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier einen starken Tag erwischt hatte und mehrfach spektakulär rettete. Doch auch seine Vorderleute boten eine nahezu fehlerfreie Partie, die in der 55. Minute endgültig entschieden war. Nach einem mustergültigen Angriff traf Kalle Kaijomaa zum 5:2-Endstand. Die Wild Wings wollen dem Überraschungserfolg in München nun am Sonntag einen Heimsieg folgen lassen. Um 14 Uhr sind die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven zu Gast.