Eishockey Wild Wings gewinnen in Wolfsburg: Zwei Zähler für das Punktekonto

Schwenningen verspielt in Wolfsburg eine 2:0-Führung, gewinnt die Partie schließlich aber noch in der Verlängerung.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Schwenninger Wild Wings am Abend bei den Grizzlys Wolfsburg wieder punkten. Das gelang, die Schwarzwälder sicherten sich in der Deutschen Eishockey Liga einen 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung.

Die Schwenninger, bei denen Dustin Strahlmeier im Tor stand, erwischten einen perfekten Auftakt. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Andreé Hult für die Gästeführung sorgte. Im Anschluss musste Tim Bender zwar auf die Strafbank, die Wild Wings verteidigten die Führung allerdings souverän. Beim zweiten Treffer konnten sich die Gäste dann bei Wolfsburgs Schlussmann Felix Brückmann bedanken, der bei einer Abwehraktion den Puck nicht unter Kontrolle brachte. Stattdessen war Sefano Giliati zur Stelle und markierte in der 8. Minute das 2:0. Wolfsburg drängte in der Folgezeit auf den Anschlusstreffer, die wenigen Chancen blieben aber ungenutzt. Im zweiten Drittel musste zunächst Schwenningens Anthony Rech eine Zeitstrafe absitzen und wenig später auch Kalle Kaijomaa, die Gäste überstanden beide Unterzahlphasen aber schadlos. Beide Teams erspielten sich einige Torchancen, scheiterten jedoch im Abschluss. Auch eine Überzahlsituation – Wolfsburgs Jeffrey Likens musste auf die Strafbank – ließ die Mannschaft von Pat Cortina noch aus. Entsprechend gingen die Wild Wings mit dem 2:0-Vorsprung in das letzte Drittel.

Das hatte kaum begonnen, als Istvan Bartalis raus musste. In Überzahl gelang Gerrit Fauser (43.) der Anschlusstreffer. Wolfsburg drängte nun auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an Strahlmeier. In der 58. Minute war Schwenningens Keeper dann aber doch überwunden, Robert Bina erzielte das 2:2. In der Verlängerung sicherten sich die Wild Wings aber zumindest noch den Zusatzpunkt, Will Acton (64.) traf in Überzahl.

Weiter geht es für die Schwarzwälder am Samstag (18.00 Uhr) mit dem Derby bei den Mannheimer Adlern.