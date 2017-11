Eishockey Wild Wings bejubeln Sieg über Köln

Schwenningen gewinnt in der Deutschen Eishockey Liga mit 1:0 gegen die Haie. Damien Fleury schießt das entscheidende Tor.

Ein Abend der positiven Nachrichten für die Wild Wings: Nach toller kämpferischer Leistung gewannen die Schwenninger ihr Heimspiel gegen die Kölner Haie mit 1:0. Torhüter Marco Wölfl feierte den ersten Shut-Out. Verteidiger Mirko Sacher verlängerte seinen Vertrag bis 2019. Zudem sorgten 5124 Zuschauer in der Helios-Arena für die zweitbeste Besucherzahl in dieser Saison und vor allem in der Schlussphase für eine begeisternde Stimmung auf den Rängen

Mit dem glücklichen Sieg legten die Schwäne zugleich auch ihren „Haimkomplex“ ab, denn Heimspiele gegen die Kölner – das passte in den vergangenen Jahren nicht wirklich bei den Wild Wings. Von den vergangenen sieben Partien gegen die Domstädter in der Helios-Arena verloren die Schwenninger sechs. Zuletzt sogar dreimal in Folge. Höchste Zeit also für einen Sieg auf eigenem Eis gegen die Haie.

An Motivation fehlte es allerdings auch den Gästen aus dem Rheinland nicht. Nach einem Saisonstart weit weg von den eigenen Ansprüchen soll es ein neuer Mann an der Bande richten. Peter Draisaitl übernahm in dieser Woche das Traineramt des entlassenen Cory Clouston.

Die ersten 20 Minuten machten den Eindruck, dass der Trainer-Wechsel-Effekt wirklich für neuen Schwung sorgte. Die Spielanteile waren zwar ausgeglichen. Richtige Chancen hatten aber fast ausschließlich die Haie. Wild-Wings-Torhüter Marco Wölfl hatte bei seiner Heimpremiere in dieser Saison einiges zu tun und auch einmal richtig Glück. Philip Gogulla verpasste in der 10. Minute bei seinem Lattenkracher nur haarscharf das 0:1. Die Wild Wings benötigten fast bis zum Drittelende, ehe sie die erste richtige Möglichkeit hatten. In Minute 19 scheiterte Benedikt Brückner aus kurzer Distanz an Kölns Schlussmann Justin Peters.

Offenbar fand Chefcoach Pat Cortina in der ersten Pause die richtigen Worte. Kaum waren beide Mannschaften wieder richtig auf dem Eis, hatten Anthony Rech und Andrée Hult innerhalb weniger Sekunden die große Chance zur Wild Wings-Führung. Die Partie nahm nun richtig Fahrt auf. Auf beiden Seiten standen die Torhüter immer wieder im Mittelpunkt. Einer präsentierte sich dabei in überragender Form: Marco Wölfl. Erst zum siebten Mal stand der 23-Jährige in einem DEL-Spiel zwischen den Pfosten. Doch nicht nur Wölfl machte seine Sache im Mitteldrittel tadellos. Auch sein Gegenüber Justin Peters parierte einige Male glänzend, unter anderem als Rech allein vor ihm auftauchte. Da beide Torhüter die ersten 40 Minuten fehlerfrei blieben, ging es torlos ins Schlussdrittel.

Auch im letzten Abschnitt boten die zwei Mannschaften unterhaltsames Eishockey mit ganz wenigen Unterbrechungen. Eine Spielminute werden beide Teams und auch die Zuschauer wohl nicht so schnell vergessen. Die 47. Minute hatte es in sich. Zunächst hatten die rund 50 mitgereisten Kölner Fans den Torschrei schon fast auf den Lippen. Doch Lucas Dumont knallte den Puck ans Lattenkreuz. Statt 0:1 stand es wenige Sekunden später 1:0. Einen Konter der Wild Wings vollendete Damien Fleury zur Schwenninger Führung. Die Helios-Arena wurde danach zum Tollhaus. Die Fans feierten die Wild Wings und die Mannschaft kämpfte mit großer Leidenschaft. Als die Schlusssirene ertönte und der Heimsieg feststand, wussten die Schwenninger Spieler genau, wohin sie mussten. Alle fuhren zu ihrem Torhüter, denn Marco Wölfl war der Star des Abends. Mit seiner Leistung war der Backup von Dustin Strahlmeier der Garant für den Schwenninger Sieg.