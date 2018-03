Eishockey Wild Wings: Die Vorzeichen sind bestens

Die Schwenninger haben in der Deutschen Eishockey Liga ein erfreuliches Jahr hinter sich und freuen sich schon auf die neue Saison.

Der 9. März 2018 war ein außergewöhnlicher Tag in der Schwenninger Helios-Arena. Spannung, Spaß und Stimmung vom Feinsten bekamen die 6215 Zuschauer geboten. Nach der Schlusssirene gab es gefühlt nur Sieger auf dem Eis. Die Grizzlys aus Wolfsburg jubelten, da sie mit ihrem 3:2-Erfolg das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga erreicht hatten. Die Wild Wings wurden von den Zuschauern gefeiert, als ob sie gerade Deutscher Meister geworden wären. Eine beeindruckende Reaktion direkt nach dem frühestmöglichen Ausscheiden aus der Playoff-Serie. Darum beneidet manch einer in der DEL den kleinen Standort Schwenningen. Dazu gehört auch Wolfsburgs Trainer Pavel Gross, wie er selbst nach der Partie bestätigte. Bei den Jubelgesängen in Richtung Spieler und Trainerteam wurde schnell klar: Für die Wild-Wings-Fans zählte nicht dieses eine Spiel, sondern die gesamte Saison mit 54 Partien. Da trübt das vorzeitige Playoff-Aus kein bisschen. „Danke für eine geiles Jahr“, schallte es lautstark von den Rängen.

Die Wild Wings haben eine Begeisterung in und um Schwenningen entfacht, wie sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten kaum zu spüren war. Nicht nur die leidenschaftliche Spielweise, sondern auch die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Erstmals nach 22 Jahren in den DEL-Playoffs, der erste Derby-Sieg in Mannheim seit 17 Jahren, satte 16 Punkte mehr als in der Vorsaison und die fairste Mannschaft der DEL. Es läuft am Neckar.

Nicht nur der aktuelle Erfolg freut die Verantwortlichen. Auch die Vorzeichen für die kommende Saison sind bestens. Das Ziel, dass der Zuschauerschnitt sich Richtung 5000 annähert, ist so realistisch wie lange nicht mehr. Schwenningen wird für Sponsoren attraktiver und zum ersten Mal seit der Rückkehr in die Deutsche Eishockey-Liga 2013 bildet der aktuelle Kader auch das Gerüst für das nächste Spieljahr.

Was die Verpflichtung von deutschen Spielern betrifft, muss Manager Jürgen Rumrich die kommenden Monate sicherlich keine Überstunden leisten. Mit Torhüter Dustin Strahlmeier, den Verteidigern Dominik Bittner, Mirko Sacher, Benedikt Brückner sowie den Angreifern Simon Danner, Marcel Kurth, Mirko Höfflin, Tobias Wörle und Marc El-Sayed hatten frühzeitig neun Spieler Verträge für die Saison 2018/19. Der viel gelobte und nun auch erfolgreiche „Schwenninger Weg“ mit jungen deutschen Spielern geht weiter. Zudem ist klar, dass mit Kapitän Will Acton und Markus Poukkula zwei wichtige, ausländische Stützen weiter das Wild Wings-Trikot tragen. Die Hoffnung, dass Torjäger Damien Fleury bleibt, besteht weiterhin. Der Franzose wurde zwar schon als Abgang nach Iserlohn gehandelt, dementierte dies jedoch selbst via Twitter.

Jürgen Rumrich und Trainer Pat Cortina dürften es nun auch leichter haben, Spieler in den Schwarzwald zu locken, denn ihre Mannschaft zeigte eindrucksvoll, dass es in Schwenningen nicht mehr nur darum geht, nicht Tabellenletzter zu werden. Nach 52 Hauptrundenspielen fehlten lediglich vier Punkte für das direkte Ticket ins Playoff-Viertelfinale.

Bei allem Erfolg gibt es am Neckar jedoch auch Baustellen, die zu bearbeiten sind. Die Wild Wings schossen mit Abstand die wenigsten Tore aller 14 DEL-Teams. Es werden zumindest ein, zwei neue Ausländer benötigt, die die Mannschaft in der Offensive weiterbringen. Zudem muss von den Verteidigern mehr Torgefahr ausgehen. Wenn vier Spieler in zusammen fast 170 Partien nicht einen einzigen Treffer erzielen, ist das definitiv ein Schwachpunkt. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Genauso wie das Powerplay, das schlechteste der Liga.

Was jedoch unterm Strich bleibt, ist die Tatsache, dass sich Eishockey in Schwenningen auf einer Euphorie-Welle befindet. Bis zur Saison 2018/19 ist es zwar noch ein halbes Jahr, doch die Vorfreude begann schon am vergangenen Freitagabend in der Helios-Arena.