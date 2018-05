vor 1 Stunde Südkurier-Serie zur Fußball-WM Heute von Marco Scheinhof Sport Wieder ein Fußball-Abend voller Tränen im Finale der Königsklasse für Ballack

Michael Ballack weint hemmungslos. Er hatte alles dafür getan, dieses Finale 2008 in Moskau mit seinem FC Chelsea zu gewinnen. Doch es sollte wieder nicht sein. Wir blicken in Teil neun unserer Serie vor der WM in Russland zurück.