Fußball Wie stark ist unser Kader im Vergleich mit den Weltmeistern von 2014? Eine Einschätzung der Sportredaktion

Bundestrainer Jogi Löw hat seinen endgültigen 23-Mann-Kader für die WM in Russland bekanntgegeben. Torwart Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leroy Sané sind aus dem vorläufigen Kader gestrichen worden. Ein Vergleich zur Weltmeister-Mannschaft von 2014 zeigt, dass die aktuelle Auswahl durchaus auf Augenhöhe ist. Denn 2014 spielte die Mannschaft auch nicht nur gegen Brasilien. Eine Einschätzung.

Tor

2014: Manuel Neuer, Roman Weidenfeller, Ron-Robert Zieler

2018: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp

Einschätzung: Zunächst einmal liest sich das aktuelle Aufgebot an Torhütern besser, als jenes von 2014. Ist aber ziemlich egal, denn ter Stegen und Trapp mögen besser sein als es Weidenfeller und Zieler vor vier Jahren, entscheidend ist aber der Stammtorwart. Und ob Manuel Neuer wieder so gut ist wie in Brasilien, muss sich nach der langen Verletzungspause erst noch zeigen. Die Eindrücke vom Österreich-Spiel geben Hoffnung. Urteil: gleich stark.

Abwehr

2014: Jérôme Boateng, Erik Durm, Matthias Ginter, Kevin Großkreutz, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Shkodran Mustafi

2018: Jérôme Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Niklas Süle

Einschätzung: Vergleicht man die vermeintlich erste Option dieses Kaders mit der Anfangsvariante von Brasilien, bei der Lahm im Mittelfeld agierte? Oder mit der Variante, die Lahm wieder ins Defensivsystem rückte? Fakt ist, dass die aktuelle Wunschabwehr mit Boateng/Hummels und Kimmich/Hector einen Vergleich mit den vier Jahre jüngeren Boateng/Hummels sowie Mertesacker/Mustafi und Höwedes nicht scheuen muss. Aber, ganz ehrlich, wenn Löw den Kollegen Lahm noch hätte, würde der auch wieder spielen – natürlich in der Verteidigung. Die Ersatzspieler scheinen leicht besser als jene von 2014, von denen Durm, Ginter und Großkreutz ohne eine Einsatzminute blieben. Urteil: Auf dem Papier sogar leicht besser als 2014, aber die Formkurve muss noch deutlich steigen.

Mittelfeld

2014: Julian Draxler, Mario Götze, Sami Khedira, Christoph Kramer, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Lukas Podolski, André Schürrle, Bastian Schweinsteiger

2018: Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Marco Reus, Sebastian Rudy .

Einschätzung: Schweinsteiger fehlt, als Typ auf und abseits des Platzes. Dass Löw auf Götze verzichtet, zeigt sowohl die Qualität des deutschen Mittelfelds als auch den Absturz des Finaltorschützen von 2014. Dafür ist ein gesunder Reus dabei, Draxler sicherlich stärker als 2014, was auch für Kroos gilt. Dafür war der 21014er-Müller stärker als der aktuelle zumindest bis jetzt. Urteil: leicht schwächer als 2014.

Angriff

2014: Miroslav Klose

2018: Mario Gomez, Timo Werner

Einschätzung: Im Strafraum war Klose besser als Werner, der dafür als Konterstürmer Pluspunkte hat. Urteil: Klose oder Werner? Klose, also leicht schwächer.