vor 1 Stunde Südkurier-Serie zur Fußball-WM heute von Ralf mittmann Sport Wie Redakteur Ralf Mittmann Berichte aus Moskauer Stadionkatakomben nach Konstanz schickte

Es ist der 26. September 1995. Der FC Bayern München muss in der 1. Runde des Uefa-Pokals, dem Vorläufer der Europa League, im Rückspiel bei Lok Moskau eine peinliche 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Wie das gelang und was wir vor Ort erlebten, erzählen wir in Teil 21 unserer Serie vor der WM in Russland.