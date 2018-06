Moskau Wenn die Welt gemeinsam feiert: Wie Moskaus Innenstadt während der WM zur Partybühne wird

So viel Fröhlichkeit ist selten auf Moskaus Straßen: Singende Fußball-Fans verdrängen eilende Arbeitnehmer. Die sonst so seriöse Hauptstadt tanzt sich frei.

So sieht der Manegenplatz in Moskau von oben aus: Es ist unglaublich laut und umtriebig, die Stimmung erwartungsvoll, Fans aus aller Welt feiern wie auf Verabredung ein spontanes Straßenfest.

Selfie gefällig? Nein, gleich ein Video....Wer wirklich laut ist, hat gewonnen. Versteht irgendjemand, was Usbeken mit der WM zu tun haben? Nein, macht aber nichts... Auf der selbstbestimmten Partymeile gilt sehen und gesehen werden, jeder ist ein Star und jeder will mit jedem ein Selfie machen. Da kann es dauern, bis man auf dem roten Teppich vorwärts kommt.

Ein anderer Staat, mit dem man fußballerisch nicht rechnet, ist immerhin dabei: Panama wird als erstes gegen Belgien antreten. Jaisell und ihre Freundinnen freuen sich auf das Spiel, noch mehr aber über den Spaß, den sie in Moskau haben – zum Beispiel mit den Tunesiern. Moskau bekommt ein großes Lob: "The city is beautiful" – die Stadt sei sehr schön. 1:0 ist ihr Wunschergebnis für den ersten Gegner Belgien.

Unsere Schweizer Nachbarn sind nicht nur bei uns in der Region unterwegs, für Moskau wandeln sie ganz in Rot: auf dem Kopf Kommunismus, den Körper gehüllt in Schweizer Nationalstolz, so ziehen Martin, Daniel, Reto und Robert aus Appenzell und St. Gallen durch die russische Hauptstadt. "Sehr freundlich, zuvorkommend" seien die russischen Gastgeber, sagt Daniel, und widersprächen damit ihrem Image. Den Jungs gefällt allerdings auch die Stimmung, die Peruaner und Mexikaner mit ihrem Temperament in den Osten bringen. Schweizer Selbstbewusstsein formuliert man so: "Fürs erste Schweizer Spiel tippen wir 1:1. Die Schweiz kann alles – auch Weltmeister werden."

Noch einmal unsere Nachbarn: Diese fünf Eidgenossen erheben zwar keinen Anspruch auf den Weltmeistertitel, aber Spaß haben sie jetzt schon. Das Spiel Schweiz gegen Brasilien werden Josef Schmidinger, Caesar Santini, Joel Schmidinger, Paul Diessler aus Zug und Alois Christen aus Schwyz in Rostow ansehen. Bis dahin feiern sie in Moskau. Und klar, die Schweiz ist sowieso Weltmeister - in fast allem...

Den Titel streben sie nicht an, aber es gibt wohl wenig Nationen, die so aus dem Häuschen sind über die WM-Teilnahme ihrer Mannschaft: Mahmoud und Hilal, zwei angehende Ärzte aus Ägypten, haben zwar ihren Flug nach Ekaterinburg verpasst, wo Ägypten gegen Uruguay spielte, sind aber einfach überglücklich. "Wir haben 0:1 verloren, aber so ist das im Sport. Seit 28 Jahren war Ägypten nicht für eine WM qualifiziert!" Beiden gefällt es sehr gut hier oben in der Fanzone auf den Vorobyovskie Gory. Die historischen Gebäude der Stadt, das Leben, das Nachtleben beeindrucken: "Wir lieben Moskau!"

Und was machen diese Tänzer hier? Sie treten jedenfalls auch nicht für eine Nationalmannschaft an. Wohl aber, um ein kaum bekanntes Völkchen der Weltöffentlichkeit näher zu bringen.

Die Mari stammen aus dem Wolga-Ural Gebiet und sprechen eine finno-ugrische Sprache, berichtet Viktoria. Rund 600.000 Mari gibt es heute noch. Mit ihrer Folkloregruppe ist Viktoria bei einem Treffen ihrer Volksgruppe in Moskau. Die WM-Party bietet eine gute Plattform, um PR für das außerhalb Russlands unbekannte Volk zu machen. Immerhin gelte es, Sprache und Kultur zu bewahren, betont Viktoria. Tanzen und singen jedenfalls können auch die Mari, Fußball ist eben nicht alles...