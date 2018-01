Fußball Wenn Petersen den Lupfer auspackt

Der SC Freiburg kann doch noch in Dortmund punkten. Nach Abpfiff haderten Spieler und Trainer jedoch mit dem späten Ausgleich.

Lange ist es her, dass der SC Freiburg aus dem Signal Iduna Park etwas Zählbares mitnehmen konnte. Am 21.Oktober 2001 besiegten die Breisgauer den BvB mit 2:0. Zu den Torschützen zählte übrigens ein gewisser Sebastian Kehl, der später nach Dortmund wechselte. Obwohl man das 2:2-Unentschieden des SC als historisch wertvoll einstufen kann, zeigte sich SC Trainer Christian Streich auf der anschließenden Pressekonferenz enttäuscht. „Es ist wahnsinnig schade. Wir hätten ein Riesenpfund reinhauen können “, stellte der Coach fest, jedoch ohne dabei aus der Emotion heraus auf das Lob an seine Truppe zu verzichten: „Ich bin stolz auf die Jungs“. Auch der „Mann des Tages“ Nils Petersen konnte sich gar nicht so richtig über seinen Distanzheber freuen, mit dem er seinen ehemaligen Freiburger Teamkollegen Roman Bürki überwand: „Wenn man so spät den Treffer kassiert, dann tut es einfach weh.“

Anfangs deutete nichts auf einen Freiburger Punktgewinn hin. Die Dreierkette Gulde, Kempf und Söyüncü, die in der Rückwärtsbewegung durch Kübler und Günter zu einer Fünferkette ergänzt wurde, stand sehr tief. Koch und Abrashi konnten im defensiven Mittelfeld ebenfalls dem Borussen-Sturmlauf nichts erwidern. Das 1:0 durch einen artistischen Seitfallzieher von Shinji Kagawa fiel folgerichtig. Mit zunehmender Spieldauer kam der Sport-Club besser ins Spiel. „Castro und Sahin konnten anfangs jeden Ball chippen“, stellt Petersen mit Blick auf die Anfangsphase fest. „Wir haben uns später mehr nach vorne geschoben, um mehr Druck auf den Gegner zu bekommen.

“ Sahin war es auch, der mit einem Fehlpass den 2:1-Traumtreffer von Petersen begünstigte. „Ich hatte natürlich Glück, dass der Ball genau ins Eck fällt“, wählte Petersen später diplomatische Worte. Nicht nur der Ex-Bremer erwischte einen Sahnetag. Auch seine Offensivkollegen Yannick Haberer und Lucas Höler spielten stark. Während Haberer das 1:1 durch Petersen mustergültig mit einem Kurzpass nach einer schönen Kombination über Kübler einleitete, machte Höler viele Bälle gegen die Dortmunder Verteidiger Sokratis und Toprak fast, sorgte so für Entlastung. „Er hat bereits aus Sandhausen einiges mitgebracht. Dort hat er auch gute Trainer gehabt“, sparte Streich nach dem Spiel nicht mit Lob. In der Schlussphase spürten die Dortmunder scheinbar, dass sie mit Flügelläufen kaum bis zur Grundlinie kamen und versuchten es lieber hartnäckig mit Bällen aus dem Halbfeld. Kurz vor Abpfiff ging dieser Plan auf. Eine zu kurz geklärte Yamolenko-Flanke fiel vor die Füße von Jeremy Toljan. Der zog ab. Startelf-Debütant Rafal Gikiewicz, der bis auf kleine fußballerische Mängel sicher agierte, hatte keine Chance. Die versteinerte Miene des Dortmunds-Trainer Peter Stöger konnte der abgefälschte Schuss nicht erhellen. Dem Österreicher merkte man an, dass ihm vor allem die „Leistung“ des wechselwilligen Pierre-Emerick Aubameyang zugesetzt hatte.

Den Freiburgern konnte das egal sein. Im Gegenteil: In der aktuellen Verfassung sollte der SC auch im kommenden Heimspiel gegen Leverkusen alles andere als chancenlos sein.