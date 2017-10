Fußball Wenn Dick es doof findet

Hollands Trainer Dick Advocaat muss Kritik und Spott einstecken. Wegen der Leistungen seiner Mannschaft – und seinen Prognosen

Das wird heute ein schwerer Tag für Dick Advocaat. Der Trainer der Niederländer müsste mit seinen Mannen schon 7:0 gegen Schweden gewinnen, um noch die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu schaffen. Spieler, Fans und Journalisten haben wenig Hoffnung auf ein Wunder, lediglich Advocaat selbst sagt: „Nichts ist unmöglich.“ Zuversicht sollte man aus diesen Worten allerdings nicht schöpfen, denn der Übungsleiter von Hollands Fußball-Elite ist nun wahrlich kein Nostradamus der Ergebnisvorhersagen. In der Pressekonferenz vor der Partie in Weißrussland am Freitag wollte ein Journalist von ihm wissen, wie hoch er das Risiko eines Kantersiegs von Konkurrent Schweden gegen Luxemburg am gleichen Tag einschätze. 8:0 oder so, wäre ja möglich, oder? Advocaat antwortete: „Sie werden nicht 8:0 gewinnen. Was ist das für eine dumme Frage?“ Nun, so dumm war die Frage eigentlich nicht. Denn die Schweden gewannen. Mit 8:0! Weshalb die Holländer jetzt eben beispielsweise 7:0 gegen die Schweden gewinnen müssen. Als Advocaat die Kunde von der Luxemburger Pleite erreichte, antwortete er übrigens so: „Das ist ein seltsames Ding. Solche Ergebnisse kommen im heutigen Top-Fußball nicht mehr oft vor.“ Richtig, entsprechend glauben wir auch nicht an ein 7:0 der Niederlande gegen Schweden. Aber, nur so als kleiner Trost, kräftig daneben lagen mit Prognosen schon ganz andere: Kaiser Wilhelm II. glaubte an das Pferd und befand, dass „das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung“ sei. Und die Plattenfirma Decca lehnte 1962 die Musik eines Quartetts ab, weil den Bossen der Sound nicht gefiel, und „Gitarrenmusik ohnehin nicht gefragt“ sei. Es waren die Beatles. In diesem Sinne, Herr Advocaat, alles Gute für heute.