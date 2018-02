Olympia Wenn Bronze wie Gold strahlt

Benedikt Doll wird Dritter im Verfolgungsrennen. Riesenjubel um den Biathleten aus Hinterzarten. Der 27-Jährige erfüllt sich einen Kindheitstraum

Der Gefeierte kommt aus dem Keller. Es ist kurz nach Mitternacht in Pyeongchang, als Benedikt Doll die Treppe hochschreitet. Links und rechts stehen seine Fans mit Deutschland-Fähnchen in der Hand. „Du bist doll“, rufen sie. Es ist ein bewegender Empfang für den Biathleten der SZ Breitnau im Deutschen Haus. Hier treffen sich täglich die Athleten des deutschen Olympiateams. Und die Medaillengewinner werden besonders gefeiert. So wie Doll eben, der Bronze in der Verfolgung gewonnen hat.

Der 27-Jährige läuft langsam durch das Spalier. Er genießt den Augenblick, winkt kurz und geht zum Fernsehen. Eurosport hat hier sein Quartier aufgeschlagen. Es folgen weitere Interviews, ehe er um 0.40 Uhr auf die große Bühne geht. Es sind Momente, die der 27-Jährige nicht mehr so schnell vergessen wird. Der Applaus ist laut, da kann man leicht überhören, dass ihn der Moderator mit Benjamin Doll ankündigt. Doll stört so etwas an seinem großen Abend ohnehin nicht. Er sorgt auf der Bühne für beste Unterhaltung. Beispiele? „Ich hatte zu Arnd Peiffer gesagt, dass ich ihn zur Medaillenvergabe begleiten werde, weil ich mir das mal anschauen wollte. Jetzt lohnt es sich umso mehr.“ Großes Gelächter. Und: „Nach dem letzten Schießen habe ich gedacht, hoffentlich biegen alle zur Strafrunde ab. Alle waren es nicht. Da habe ich nachgezählt. Einer ist vorne weg, einer kommt von hinten – da wusste ich, es ist eine Medaille.“ Wieder großes Gelächter. Zum Ende kriegt er noch seine obligatorische Sektflasche von Innenminister Thomas de Maizière überreicht, der gestern nach Südkorea gereist war. Kurz danach verschwindet Doll wieder. Keine große Feier also.

Das hat Gründe. Doll ist angeschlagen. Ihm schmerzt der Hals. Die Kälte in Südkorea setzt ihm zu. Bei der Verfolgung gestern hatte es minus elf Grad. Auch die Finger leiden darunter – trotz der Heizpads in seinem Handschuh. „Vor allem die linke Hand war eingefroren“, sagt Doll, „das ist aber nicht so schlimm, die brauche ich nicht so häufig.“ Die rechte ist für das Schießen wichtiger, deswegen kreist er seinen Arm vor jedem Schießen, damit das Blut wieder zurück in die Finger schießt. Es hilft, Doll schießt nur einen Fehler. Das ist eine für ihn außergewöhnliche Leistung.

Kurz nach der Ankunft im Deutschen Haus hat er den ersten Kontakt nach Hause. Er telefoniert mit seiner Schwester, die Eltern kommen später an die Reihe. „Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt“, sagt Doll und grinst. Er muss viel Geduld haben, bis alle Interviewwünsche erfüllt sind. Erst direkt nach dem Rennen, später im Deutschen Haus. Es ist eine Pflicht, die er gerne erfüllt. Nur wer erfolgreich ist, ist auch gefragt. Schon immer hat er von einer Olympiamedaille geträumt. „Seit 20 Jahren mache ich Biathlon, ich bin sehr stolz, dass ich jetzt eine Medaille habe.“ Da ist es auch egal, dass diese sogar silber hätte sein können, wenn er nicht den Zielsprint gegen den Schweden Sebastian Samuelsson verloren hätte. „Er war in der letzten Runde einfach stärker“, sagt Doll. Gold sichert sich der Franzose Martin Fourcade.

Benedikt Doll, der Hobbykoch, hatte das richtige Rezept für sein Olympiaabenteuer. Schon beim Sprint war er vorne dabei, wurde am Ende Sechster. Ein Schießfehler im letzten Schuss, sonst wäre er womöglich Olympiasieger geworden. Doll lamentierte nicht, er blickte gleich nach vorne. Er wusste, in der Verfolgung ist alles möglich. Und er machte es möglich. „Ich habe gedacht, jetzt bin ich endlich auch mal in der Verfolgung dran“, sagt er. Im Sprint war er vor einem Jahr schon Weltmeister geworden. Und nun die Bronzmedaille bei Olympia. „Das ist für mich noch mehr wert“, sagt er. Die Erfüllung eines Kindheitstraums eben.