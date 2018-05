Moskau Weltrekord bei der Pünktlichkeit und Schönheiten im Moskauer Untergrund

Großstadt heißt auch U-Bahn, Tube oder Metro. In Moskau weisen große „M“ den Weg in den Untergrund, die Metro, inzwischen 82 Jahre alt, ist das wichtigste Fortbewegungsmittel der russischen Hauptstadt. Teil 13 unserer Serie vor der WM blickt heute unter die Erde.

206 Stationen auf zwölf Linien, rund 2,5 Milliarden Fahrgäste per anno, alle 90 Sekunden kommt in den Hauptverkehrszeiten ein Zug, bei 99-prozentiger Pünktlichkeit, das ist Weltrekord!

Die ältesten Stationen der Moskauer Metro sind noch zu Zeiten des Diktators Stalins von führenden Malern und Bildhauern der Sowjetunion luxuriös dekoriert und aufgebaut worden. Sie sollten Zeugen sein der Kraft und des Reichtums des riesigen Imperiums.

Das Zentrum Moskaus schließt die Ringlinie Nummer fünf mit zwölf Stationen ein. Ihre Züge verkehren ständig im Kreis. Über ihre Entstehung kursiert eine Legende. Auf einer der Sitzungen des Metro-Baukomitees soll Stalin eine Tasse Kaffee auf dem Plan abgestellt haben, die dort einen kreisförmigen Fleck rund um das Stadtzentrum hinterließ. Der Diktator habe dann angeordnet, eine solche Linie zu bauen. Auf dem Streckenplan der Metro ist die Ringlinie übrigens in (kaffee-)braun dargestellt.

Heutzutage ist es gewiss leichter, in Moskau die Metro zu benutzen, als noch vor 20, 25 Jahren. Nach wie vor kann man sich an den Farben der Linien orientieren, aber es gibt inzwischen auch Hinweistafeln in englischer Sprache und nicht mehr nur wie ehedem in Kyrillisch. Ein einstündiger, gescheiterter Versuch, an einer zentralen Station von einer Linie in eine andere zu wechseln, muss heute nicht mehr sein. Vielleicht war ich damals zu hektisch, zu nervös, zu unaufmerksam, aber so oder so gab es die Strafe – denn der Fahrer des nach der Kapitulation bemühten Taxis nahm es von den Lebenden.

Auffallend war trotz Zeitnot die Schönheit der Metrostationen. Unbedingt ansehen sollte man sich diese: