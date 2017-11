Formel 1 Wehrleins letzte Fahrt

Der Worndorfer steht vor dem Aus in der Formel 1 – eine Rückkehr in die DTM ist sehr wahrscheinlich.

Pascal Wehrlein lacht. Das hat er nicht verlernt. Auch wenn es ihm schwerfällt. Immer wieder die gleichen Fragen, immer wieder die gleichen wenig konkreten Antworten. Es geht mal wieder um die Zukunft des Rennfahrers aus Worndorf. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass das Rennen am Sonntag in Abu Dhabi (14 Uhr/RTL) sein vorerst letztes in der Formel 1 sein könnte. Die Zukunft ist ungewiss, mehr denn je. In jedem Interview wird Wehrlein nach seinen Aussichten gefragt. Das nervt ihn. Vor dem RTL-Mikrofon in Abu Dhabi aber bleibt er gelassen. Und lacht sogar. „Wenn ich es selbst entscheiden könnte, hätte ich mir schon ein Auto reserviert“, sagt Wehrlein. Immerhin den Humor hat er nicht verloren.

Weitere Informationen Wehrlein scheitert in Formel-1-Quali erneut früh

Am Sonntag wird der 23-Jährige noch einmal am Steuer seines Sauber-Rennwagens sitzen. Zum letzten Mal, das ist klar. Sauber setzt künftig auf das Duo Marcus Ericsson/Charles Leclerc. Der eine bringt Geld mit, der andere wird von Motorenlieferant Ferrari unterstützt. Für Wehrlein bleibt da kein Platz mehr. Und die Optionen sind mittlerweile so rar wie Wasser in der Wüste. Im Klartext: Wehrlein hat nur noch eine Möglichkeit, in der Königsklasse zu bleiben. Das ist das freie Cockpit bei Williams. „Ja, das ist so“, bestätigt er am Freitag. Allerdings muss er sich dort mit großer Konkurrenz auseindersetzen. Favorit ist Robert Kubica, der damit ein spektakuläres Comeback feiern würde. Der Pole galt einst als hoffnungsvollstes Talent, ehe er sich 2011 bei einem Unfall vor der Saison schwer verletzte. Dadurch ist er zwar nach wie vor an seinem rechten Arm gehandicapt, bei kürzlichen Testfahrten für Williams aber überzeugte er.

Er könnte durchaus Kollege des bei Williams gesetzten Kanadiers Lance Stroll werden. Auch weil er mit seinen 32 Jahren einen großen Vorteil hat. Williams hat eine Partnerschaft mit dem Spirituosenkonzern Martini, in dem vorgesehen ist, dass mindestens einer der beiden Fahrer über 25 sein muss, um weltweit für die Produkte werben zu können. Mit Wehrlein, 23, und Stroll, 19, wäre das nicht gewährleistet.

Es ist eine erneut frustriende Saison für Wehrlein. Der Mercedes-Schützling sitzt nun schon im zweiten Jahr in Folge im schwächsten Auto der Formel 1. Zunächst bei Manor, nun bei Sauber. „Ich hatte einige Highlights, aber man kann nicht immer glänzen“, sagt er. In mittlerweile 38 Grand Prix hat er sechs Punkte gesammelt. Das geht deutlich besser. Ein Abschied aus der Königsklasse käme somit nicht überraschend. Als derzeit wahrscheinlichste Variante gilt eine Rückkehr ins Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM), das er 2015 gewonnen hatte. Dort könnte er wieder für Mercedes fahren – allerdings nur eine Saison. Ende 2018 zieht sich Mercedes aus der Tourenwagen-Rennserie zurück und wird in die Formel E einsteigen. Das könnte auch Wehrleins Weg sein: Erst DTM, dann Formel E. Noch aber gibt er die Hoffnung nicht auf. „Es ist immer noch nicht vorstellbar, nächstes Jahr keine Rennen zu fahren“, sagt der Worndorfer. Es wird aber immer wahrscheinlicher. Zumindest, was die Formel 1 betrifft. Klar ist auch: Ein großer Trost wäre die DTM für den ehrgeizigen Piloten nicht.

Die Top-Teams fahren mit der gleichen Besetzung: Lewis Hamilton und Valtteri Bottas bei Mercedes, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen bei Ferrari sowie Max Verstappen und Daniel Ricciardo bei Red Bull. Änderungen im Vergleich zum Starterfeld in Abu Dhabi wird es nur bei Williams und bei Sauber geben. Bei Williams könnte Robert Kubica als Nachfolger von Felipe Massa sieben Jahre nach seinem Rallye-Unfall ein Comeback geben. Sauber wird wohl Ferrari-Zögling Charles Leclerc befördern und sich vom Deutschen Pascal Wehrlein trennen.