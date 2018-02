Sport Was trägt ein Eishockey-Torwart eigentlich unter dem Trikot? In der Kabine mit dem Schlussmann der Schwenninger Wild Wings

Was trägt ein Eishockey-Torwart eigentlich unter dem Trikot? In der Kabine mit dem Schlussmann der Schwenninger Wild Wings

Torhüter sind anders. Das ist im Fußball oder im Handball so, vor allem aber im Eishockey. Spezielle Typen sind das, introvertiert, extrovertiert – in jedem Fall mehrlagig geschützt. Etwa 8000 Euro kostet die Ausrüstung, die aus normalschultrigen Kerlen brustbreite Typen macht. Wir waren mit SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier in der Kabine und durften beim Umziehen dabeisein.

Von Dirk Salzmann



Wenn SERC-Torhüter Dustin Strahlmeier auf dem Eis steht, ist er dick eingepackt. Von dem Sportler unter Polstern, Helm und Trikot ist kaum etwas zu sehen. So wie an diesem Trainingstag in Schwenningen.

Aber was hat Strahlmeier da eigentlich alles an? Nach dem Training der Wild Wings lassen wir Dustin Strahlmeiers Teamkollegen zurück. In der nebenan gelegenen Kabine der Nachwuchsmannschaft mieft es zwar wie in jedem Eishockey-Umzugsraum, dafür findet sich hier die notwendige Ruhe für Fotoshooting und Hintergrundgespräch. 62 Zentimeter misst Strahlmeier in voller Montur von Schulter zu Schulter, zwei Meter ist er von der Kufe bis zum Helmrand groß.

10 bis 15 Minuten, so Strahlmeier, benötigt er, um die Ausrüstung anzuziehen. Das Ausziehen geht etwas schneller. Strahlmeier, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen, legt zuerst Schläger, Handschuhe und das Trikot ab. Der Brustpanzer ist jetzt zu sehen.

Die meisten Pucks treffen den Oberkörper, daher ist der besonders geschützt. Doch trotz der Panzerung gehören blaue Flecken dazu. Mit Gesichtsmaske wird übrigens erst seit den späten 50er-Jahren gespielt, bis dahin waren die Gesichter der Torhüter meist von Narben gezeichnet. Das Ausziehen geht weiter: Runter mit den Schlittschuhen und den sogenannten Schienen. Deren Größe ist genormt, sodass sich kein Torwart durch größere einen Vorteil verschaffen kann. Sie sehen gewaltig aus, wenn sie auf dem Kabinenboden liegen.

Dann heißt es: Hose runter. Der Berg an Ausrüstung wächst und wächst. Die schwarze Hose, die jetzt vor der anderen Ausrüstung liegt, ist übrigens nur vorne gepolstert, die wenigsten Pucks treffen Torhüter freilich auch am Hinterteil.

Die Rückseite ist ohnehin die unbekannte Variante. Die Vorderseite von Strahlmeiers Helm kennen die Fans, aber die Rückseite? Comic-Cowboy Lucky Luke als Eishockey-Torwart, dazu der Satz: Never give up. Gib niemals auf!

Weiter geht es: Auch der Tiefschutz ist jetzt abgelegt, Strahlmeier trägt jetzt lediglich noch T-Shirts und Kompressionsunterwäsche. Von Schulter zu Schulter misst er so noch 47 Zentimeter bei einer Körpergröße von 193 Zentimetern.

In der Olympia-Pause haben sich die Schwenninger Wild Wings übrigens den letzten Schliff für die noch ausstehenden drei Saisonspiele und den Kampf um die Playoffplätze geholt. Los geht es bereits am Mittwoch, 19.30 Uhr, in der heimischen Helios-Arena mit dem Derby gegen die Adler Mannheim, die mit ihren Olympia-Helden antreten. Ein ganz besonderes Spiel, wie Dustin Strahlmeier versichert. Im Video schwört er die Fans auf das Spiel ein.





Bilder und Video: Dirk Salzmann