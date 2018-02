Olympia Warum die Südkoreaner gute Gastgeber sind: Olympia im Land des Lächelns

Zeit für ein freundliches Lachen und Winken haben die südkoreanischen Helfer trotz eisiger Kälte immer. Das freut unseren Olympiareporter Marco Scheinhof, der sich davon gerne anstecken lässt

Sie begegnen einem immer. Meist in großen Gruppen, ganz selten alleine. Egal zu welcher Uhrzeit. Die Volunteers, die freiwilligen Helfer dieser Spiele, sind in ihren rötlich gefärbten Anzügen kaum zu übersehen. Sie stehen die ganze Nacht über in unserem Wohnviertel, harren bei Kälte und Wind aus. Sie regeln den Verkehr, sorgen für den geordneten Eingang in die Busse und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie versuchen es zumindest. Die Verständigung klappt nicht immer. Was aber immer funktioniert: ein Lachen. Sie sind immer freundlich, winken überschwänglich und freuen sich über jedes Guten Morgen. Ohne die Volunteers wären die Spiele in Pyeongchang um einiges langweiliger. Sie sind die Hüter der guten Laune. Wenn einem nach einer kurzen Nacht nicht unbedingt nach viel Frohsinn zumute ist, muntern sie einen auf. Das ist nicht selbstverständlich, aber offenbar die koreanische Art. Denn auch Busfahrer oder Sicherheitsleute sind selten mit mürrischen Mienen zu sehen. Sie freuen sich offenbar alle, dass die große Sportwelt in ihrem Land zu Gast ist. Und die Sportwelt ist gerne bei ihnen.

Noch besser kommt es bei den Helfern an, kann man sie mit Pins belohnen. Die Anstecknadeln sind die inoffizielle Währung der Olympischen Spiele. Da ich noch einen Rucksack von den Olympischen Spielen von 2014 in Sotschi mit mir herumtrage, werde ich oft nach Pins aus Russland gefragt. Leider kann ich nicht damit dienen. Für kurze Zeit weicht das Lachen einer Enttäuschung. Aber wirklich nur ganz kurz. Sauer sein kann der Koreaner offenbar nicht. Einer der großen Helden im Pin-Geschäft ist der US-Amerikaner Daniel Presburger. Vor dem Athletendorf hat er einen Holztisch aufgebaut, auf dem seine Kostbarkeiten liegen. Der Andrang ist groß. Geld will Presburger damit aber nicht verdienen, er will tauschen. Die Anstecknadeln schaffen eine starke Verbundenheit mit den Spielen. Gerade bei den Volunteers. Die Pins sind ihre Erinnerungen an die Tage von Pyeongchang. Meine sind vor allem die vielen freundlichen Gesichter der Koreaner.

Olympia-Newsletter

Der SÜDKURIER ist bei den Olympischen Winterspielen mit Sportredakteur Marco Scheinhof vor Ort in Pyeongchang. Auf suedkurier.de und im Newsletter berichtet er täglich über die wichtigsten Olympia-Ereignisse und die Sportler aus unserer Region. Bis zum 25. Februar können Sie sich für Scheinhofs Post aus Südkorea kostenlos anmelden unter:www.suedkurier.de/newsletter