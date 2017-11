Von schlicht über bunt bis retro: Das Trikot der Nationalmannschaft seit 1954

Kurz vor den beiden letzten Länderspielen des Jahres hat der Deutsche Fußball-Bund das Heimtrikot der Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2018 im Internet vorgestellt. Es erinnert an das Trikot der WM 1990. Seit 1954 hat das Trikot einige Veränderungen mitgemacht. Stimmen Sie ab, welches Trikot das bisher schönste war.

Mal dominieren schlichte schwarz-weiße Streifen, mal ein auffälliges rot-schwarz-goldenes Muster: Alle vier Jahre gibt es ein neues WM-Trikot für die Nationalmannschaft. Zur WM 2018 setzt der Ausstatter Adidas auf den Retro-Look. Farblich erinnert er an die ersten Trikots in grau-weißem Design. Das Muster passt zum WM-Trikot der Weltmeisterschaft 1990, als Deutschland den Titel holte. Welches Trikot hat Sie bisher am meisten überzeugt?Bilder: dpa