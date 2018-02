Olympia Vier glänzende Silberlinge: Deutsche Skispringer werden Zweiter im Teamwettbewerb

Die Norweger waren zu stark, deswegen ist das deutsche Team mit der Silbermedaille sehr zufrieden. Von vielen Rückschlägen ließen sich die Skispringer nicht ausbremsen

Werner Schuster muss warten. Erst sind seine Springer an die Reihe. Es gibt eine feste Reihenfolge bei den Gesprächen mit den Journalisten. Erst zum Fernsehen, dann zum Radio, am Ende zu den schreibenden Kollegen. Dort sind Karl Geiger und Andreas Wellinger gerade angekommen bei ihrer Interviewtour nach der Silbermedaille, als auch der Bundestrainer auftaucht. Schuster aber hält sich zurück, plaudert noch ein bisschen mit Stefan Horngacher, Polens Trainer. Schuster sagt: „Wir können schon stolz sein.“ Horngacher nickt zustimmend.

Das Teamspringen der Olympischen Skisprungwettbewerbe spiegelt exakt den Leistungsstand der Nationen wider. Norwegen gewinnt überlegen Gold, Deutschland und Polen liefern sich einen engen Kampf um Silber, den Schusters Jungs für sich entscheiden. Weil Kamil Stoch, der Olympiasieger von der Großschanze, in seinem letzten Versuch patzt. „Da sieht man, dass er auch nur ein Mensch ist“, sagt Schuster.

Vor vier Jahren hat der Österreicher mit dem deutschen Team Gold gewonnen in Sotschi. Aus der erfolgreichen Mannschaft ist nur noch Andreas Wellinger dabei. „Dabei war das Team damals gar nicht so alt“, sagt Schuster. Doch Severin Freund ist verletzt, Andreas Wank und Marinus Kraus sind außer Form. Umso beeindruckender, dass Schuster ein neues, schlagkräftiges Team zusammengestellt hat.

Andreas Wellinger hat in Pyeongchang drei Medaillen gewonnen, für Richard Freitag, Karl Geiger und Stephan Leyhe ist die Teilnahme an der Siegerzeremonie eine ganz neue Erfahrung. Vor allem Leyhe darf sich glücklich schätzen, hat der Wahl-Breitnauer doch erst im letzten Moment den Aufsprung auf den Silberzug geschafft. Schuster strich einen Tag vor dem Wettkampf Markus Eisenbichler und holte Leyhe. Eine mutige Entscheidung, die Eisenbichler sauer zurückließ. „Natürlich ist das hart für ihn, er hatte aber genug Chancen, sich zu beweisen“, sagt der Bundestrainer. So reist Eisenbichler ohne Medaille ab, während Leyhe gleich bei seinem ersten Einsatz Silber abholt. „Für Stephan und Karl Geiger freut es mich besonders“, sagt Schuster.

Norwegen vor Deutschland und Polen – das sind die Nationen, die am meisten in Ausbildung, Ausrüstung und Entwicklung investieren. Das zahlt sich aus. Und der Abstand zu den übrigen Nationen scheint sich so zu entwickeln wie der Vorsprung des FC Bayern in der Bundesliga. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass andere Nationen diesen Dreikampf stören können. Österreich sollte dazu in der Lage sein, hat aber trotz vielversprechender Athleten ein Performance-Problem. So war eine deutsche Medaille vor dem Wettkampf sehr wahrscheinlich, es ging lediglich um die Einfärbung. Und Silber ist eine prima Ausbeute.

Die Skispringer haben mehr als einen Farbtupfer hinterlassen. Sie malen kräftig am erfolgreichen Abschneiden mit. Gold und Silber für Wellinger im Einzel, Silber im Team – es ist eine starke Entwicklung einer im steten Umbruch befindlichen Mannschaft. „Es ist unglaublich, dass ich hier mit drei Medaillen nach Hause fahren darf“, sagt Wellinger. Vorspringer Severin Freund fällt schon länger aus, ist aber durch ihn perfekt ersetzt worden. Der Bayer rückt mehr und mehr in eine Führungsrolle.

Schuster kann stolz sein. „Wir wollen so weitermachen, dass wir auch künftig an den Futtertrog können“, sagt er. Hungrig bleiben. Zunächst im Weltcup und dann 2019 bei der WM in Seefeld.

„Ich bin heute einfach nur glücklich“

Stephan Leyhe (26) gewinnt mit den deutschen Skispringern Silber im Teamwettbewerb – gleich beim ersten Einsatz für den Wahl-Breitnauer.

Herr Leyhe, wie erleben Sie diesen Moment?

Es ist alles sehr aufregend. Es war ein spannender Wettkampf mit einem unglaublichen Team. Es hat einen Riesenspaß gemacht und bin heute einfach nur glücklich.

Hatten Sie nach zwei verpassten Springen noch Hoffnung, ins Team zu rücken?

Man soll den Glauben nie aufgeben. Im Einzel hat man gesehen, wie eng alles zusammen ist. Ich muss auch den Trainern für das Vertrauen danken. Wir sind einfach ein starkes Team, auch mit allen Leuten im Hintergrund.

Was war härter, die Ausscheidung um den freien Platz oder der Wettkampf?

Die Anspannung war beide Male hoch. Es sind überall harte Gegner, gegen die man sich erst mal durchsetzen muss. Meine Sprünge waren jetzt okay, aber nicht ganz so gut wie im Training.

Haben Sie vor dem letzten Sprung noch mit Silber gerechnet?

Nach Andreas Wellingers Sprung war klar, dass wir eine Medaille haben. Dann kann man nur noch warten. Als dann Stoch runter war, war die Überraschung doch groß.