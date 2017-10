Fußball VfB Stuttgart wieder ohne Punkt in der Fremde

Die Schwaben verlieren in der Fußball-Bundesliga auch in Leipzig. Es ist bereits die fünfte Auswärtsniederlage in dieser Saison

Fußball ist grundsätzlich unberechenbar. Weil es in jeder ballsportlichen Gleichung zu viele Rundungsfehler und zu viele Unbekannte gibt. Dennoch verblüfft die Bundesliga mit immer wieder neuen Einträgen in ihre Formelsammlung. Ein allgemeingültiges Fußballgesetz dieser Tage lautet: VfB Stuttgart + Auswärtsspiel = VfB-Niederlage. „Wir sind nicht zufrieden mit unserer Auswärtsbilanz. Die fängt langsam an zu nerven“, sagte VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler nach der fünften Niederlage im fünften Auswärtsspiel, dem 0:1 (0:1) bei RB Leipzig. Der Stuttgarter Trainer Hannes Wolf reagierte auf das Anhalten der eigenwilligen Serie so: „Wir ärgern uns über die Niederlage, haben aber bisher zehn Punkte geholt, egal wo. Deshalb ist die Auswärtssieggeschichte nicht so mein Thema.“ Doch genau das war die Frage: Hatte der VfB mit seinem Ensemble von anfangs neun nominellen Defensivspielern zu wenig für die Offensive getan?

Fußballlehrer Wolf ließ sich nicht zu unüberlegten Antworten hinreißen. Mit Falten der Verwunderung auf der Stirn sagte er: In den vergangenen beiden Spielen gegen Borussia Dortmund und gegen den FC Porto haben man gesehen, „was die Leipziger mit Mannschaften machen, die ihnen Räume lassen“ – RB gewann beide Male mit 3:2. So verdichteten die Stuttgarter also die Räume vor Ron-Robert Zieler. Die Stärke der Leipziger, das schnelle Umschaltspiel, war so ausgeschaltet. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl bekannte: „Das war heute sehr zäh, wir haben uns heute deutlich schwerer getan als zuvor – das lag auch am Gegner. “ Warum Hannes Wolf die Fragen zum Thema „zu viel Zurückhaltung der VfB-Offensive“ zudem ohne Grundlage sah: Die eingewechselten Offensivleute Chadrac Akolo (65. Minute) und Josip Brekalo (75.) seien vergangenen Woche etwas angeschlagen gewesen; man habe auch nicht destruktiv gespielt, im Gegenteil: „Wir gehen hier raus mit einem Chancenplus gegen einen Champions-League-Verein, hatten sechs, sieben Situationen ganz vorne drin.“ 15:11 lautete die offizielle Torschussstatistik der Deutschen Fußball-Liga zu Gunsten der Leipziger. Hannes Wolf spitzte sie auf 6:3 Großchancen für die Seinen zu – so kann man das sehen. So stürmte beispielsweise Takuma Asano in der 50. Minute alleine auf RB-Schlussmann Peter Gulacsi und traf sechs Minuten später per Hacke den Pfosten. Das Spiel von RB? Sah eher nach gezähmten Bullen als roten Bullen aus. „So wie wir uns heute präsentiert haben, was wir über weite Strecken an Laufbereitschaft und Zweikampfstärke gezeigt haben, war das der beste Auswärtsauftritt der Saison“, urteilte VfB-Manager Michael Reschke

„Der Unterschied war heute das Tor“, sagte Hannes Wolf. Der Schuss des Tages von Marcel Sabitzer (23.) war ein physikalisches Kunstwerk – mit besonderer Vorgeschichte. Der Österreicher hätte gar nicht spielen sollen, doch Bruma verletzte sich beim Warmmachen. Kaltstarter Sabitzer bewies seine Kaltschnäuzigkeit mit einem ins Tor fallenden Schlenzer aus 20 Metern über Ron-Robert Zieler hinweg. Wäre der haltbar gewesen, wenn der Keeper näher am Tor gestanden wäre? „In der Halbzeit habe ich mir mit dem Torwarttrainer die Szene angeschaut“, sagte Zieler. „Ich weiß nicht, wie ich den halten soll“, meinte der Stuttgarter Torwart. Und wie die Auswärtsbilanz verändern Am besten mit einem Sieg. Am Mittwoch (18.30 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Runde des DFB-Pokals. „Wenn wir so spielen wie heute, haben wir sehr gute Chancen“, sagte Michael Reschke. Der Blick auf die erste Runde mit dem Auswärtssieg bei Energie Cottbus macht die Brust nicht wirklich breiter: Es war ein 4:3 im Elfmeterschießen. Fußball bleibt grundsätzlich unberechenbar.