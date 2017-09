Fußball VfB Stuttgart unter Schock: Kapitän Christian Gentner schwer verletzt

Der VfB Stuttgart gewinnt 2:0 gegen den VfL Wolfsburg, das Ergebnis ist aber nur Nebensache. Der Fußball-Bundesligist muss lange auf Christian Gentner verzichten, der schwere Schädelverletzungen erleidet.

Eine einzige Wiederholung der Szene in der 84. Minute gab die Regie frei, mehr wollten selbst die Sky-Verantwortlichen ihrer Kundschaft nicht zumuten. Wer vor dem Fernseher saß, bekam in Nahaufnahme zu sehen, was das Stuttgarter Publikum da schon in Schockstarre versetzt hatte. Es sind Bilder, die eigentlich eine Alterseinschränkung erfordern.

Eine hohe Hereingabe in den Strafraum des VfL Wolfsburg. Keeper Koen Casteels fixiert nur den Ball, eilt aus dem Kasten, faustet das Spielgerät weg, zieht dabei aber auch das rechte Knie an und trifft damit aus vollem Lauf Stuttgarts Kapitän Christian Gentner. Der bleibt zunächst reglos liegen während die Partie weiterläuft, obwohl Casteels da bereits um Hilfe für den VfB-Spieler ruft. Als die Partie endlich unterbrochen ist, eilen Stuttgarts Teamärzte auf das Feld.

In der Arena ist es still, auf dem Rasen wird es hektisch. Gentner blutet stark, viel mehr ist nicht zu erkennen. Die Kameras halten Abstand, Gentners Teamkollegen werden weggeschickt. Nach minutenlanger Behandlung wird der 31-Jährige mit einer Halskrause auf eine Trage gelegt. Die Notarztsirene heult heran, als Gentner vom Feld getragen wird. Die Partie läuft noch, als bereits erste Details und Vermutungen die Runde machen. Gentner sei zunächst nicht bei Bewusstsein gewesen, Teamarzt Dr. Raymond Best hätte die Zunge des VfB-Spielers aus dessen Hals holen müssen, da er sonst erstickt wäre.

Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen, Schiedsrichter Guido Winkmann lässt sieben Minuten nachspielen. Stuttgart kann nicht mehr wechseln, muss mit zehn Feldspielern das 1:0 verteidigen. Aber, um alles in der Welt, was bedeutet das schon. Es gelingt. Schlusspfiff, kurzer Jubel, aber mehr auch nicht. Die Zuschauer skandieren Gentners Namen.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke berichtet wenig später, dass es sehr still in der Kabine sei. Immerhin, Gentner sei ansprechbar gewesen, als er vom Feld getragen wurde. Hannes Wolf, Trainer der Schwaben, bestätigt das im Nebenraum. Außerdem hätten die Ärzte gesagt, dass keine Lebensgefahr bestehe, dass Gentner wieder gesund werden würde, wenngleich die Schwere der Verletzungen noch gar nicht klar sind. „Eine schwere Gehirnerschütterung“ werde es sicher sein, mutmaßt Wolf. „Und wahrscheinlich auch einige Brüche.“

Stuttgarts Spieler verlassen schweigend das Stadion. „Heute nicht, kein Bock“, sagt Simon Terodde zu einigen Journalisten, die ein Interview mit ihm führen möchten.

Alles ist Nebensache. Der 1:0-Sieg im strömenden Regen, der so wichtig war, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen. Das Tor von Chadrac Akolo (42.), dessen erster Schuss von Kasteels abgewehrt wurde, der dann aber die zweite Chance nutzte. Das starke Heimdebüt des Argentiniers Santiago Ascacibar, der im defensiven Mittelfeld gleich zu überzeugen wusste. Und auch die Frage, ob der bereits mit Gelb verwarnte Casteels nicht vom Platz gestellt hätte werden müssen. „Das ist jetzt alles egal“ sagte Wolf.

Dabei hätte man die Szene des Spiels durchaus kontrovers diskutieren können. Schiedsrichter Winkmann wertete die Aktion wie übrigens auch Casteels als unglücklichen Zusammenprall, daher weder Foulelfmeter von Karte. Unterstützt wurde er in seiner Bewertung vom Video-Schiedsrichter Deniz Aytekin. Das Stuttgarter Publikum war anderer Meinung, auch mancher TV-Experte. Und selbst Ex-Schiedsrichter Hellmut Krug, beim DFB Chef-Instruktor und Projektleiter Video, sprach von einer regeltechnisch grenzwertigen Entscheidung“. Aber, Foul hin, Foul her, ob mit oder ohne Videobeweis, Stuttgart hatte die drei Punkte und eben andere Sorgen.

Gentners Diagnose folgt dann einige Stunden später: Schwere Gehirnerschütterung, Bruch des Nasenbeins und Oberkiefers, sowie des unteren und seitlichen Augenhöhlenbodens. Das tut beim Lesen schon weh, ist aber nichts, was nicht wieder zusammenwachsen kann. Und das war so die beste und wichtigste Nachricht des Spieltags.