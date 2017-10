Eishockey Verrückte neun Sekunden: Wild Wings feiern Heimsieg gegen Düsseldorf

Die Wild Wings bezwingen Düsseldorf mit 5:1. Schwenningen dreht das Spiel im zweiten Drittel.

Zwei Wochen mussten die Schwenninger Eishockey-Fans auf ein Heimspiel verzichten. Nun meldeten sich die Wild Wings nach ihrer Deutschland-Tour mit drei Auswärtspartien in Folge wieder in der Helios-Arena zurück. Und wie! Mit einem grandios herausgespielten 5:1-(0:1, 3:0, 2:0)-Sieg gegen Düsseldorf entfachten die Schwenninger Profis bei den 4314 Zuschauern Beifallsstürme.

Im ersten Drittel schien es allerdings, als befänden sich die Gastgeber noch im Auswärtsmodus. Sie wurden pausenlos in die Defensive gedrängt von einem Gegner, der sich aufführte wie der Herr in eigenem Hause. Die Rheinländer störten den Aufbau der Schwenninger früh. Kaum hatten sich die Wild Wings nach vorne orientiert, war der Puck auch schon wieder weg. So ließen sich die Schwenninger Chancen in Abschnitt eins an wenigen Fingern abzählen, während Düsseldorf Möglichkeiten im Minutentakt hatte. SERC-Torhüter Dustin Strahlmeier rückte immer stärker in den Blickpunkt. Weil er sich erneut in hervorragender Verfassung präsentierte, musste der 25-Jährige in den ersten 20 Minuten nur ein Mal hinter sich greifen. Als Schwenningens Verteidiger Kalle Kaijomaa in Minute fünf Stephan Daschner nur halbherzig störte, zappelte der Puck zum 0:1 im Netz. Angesichts der Vielzahl an Düsseldorfer Chancen waren die Neckarstädter mit dem knappen Rückstand noch gut bedient. Zu allem Überfluss verletzte sich noch Kyle Sonnenburg am Kopf. Fortan nahm Tim Bender seinen Platz in der Schwenninger Defensive ein.

Zu Beginn des zweiten Drittels knüpften die Düsseldorfer nahtlos an das zuvor zelebrierte Turbo-Eishockey an. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis der aktuell treffsicherste Angriff der Deutschen Eishockey-Liga nachlegen würde. Das Tor fiel tatsächlich – aber auf der anderen Seite. Schwenningens Verteidiger Mirko Sacher, der eine überragende Partie ablieferte, zog über links davon, zielte in die kurze Ecke und erwischte DEG-Schlussmann Timo Herden auf dem falschen Fuß. Ein kapitaler Torwartfehler des 22-jährigen Nachwuchsmannes, der den verletzten Mathias Niederberger zwischen den Pfosten vertrat.

In gleichem Maße, wie die Wild Wings nach dem 1:1-Ausgleich (24.) stärker wurden, verpuffte die Düsseldorfer Sturm- und Drangphase. Das Spiel begann sich zu drehen, was sich in Minute 37 eindrucksvoll in Zahlen niederschlug. Nur neun Sekunden lagen zwischen den beiden Schwenninger Treffern, die Will Acton (in Überzahl) und Andree Hult zum 3:1 erzielten. Wahnsinn, dieser Doppelschlag! Die Arena bebte. Beflügelt durch die drei Tore, nahmen die Schwäne derart Fahrt auf, dass sie im letzten Abschnitt nicht mehr zu bremsen waren. Gerade mal 87 Sekunden waren gespielt, da sorgte Tobias Wörle mit Treffer Nummer vier für die frühe Vorentscheidung. Vier Minuten vor Schluss machte Mirko Höfflin den 5:1-Erfolg perfekt, der angesichts von zwei Pfostentreffern auch noch höher hätte ausfallen können. Doch das war nicht mehr von Bedeutung. Viel wichtiger war, dass nach den zuletzt schwach besuchten Heimspielen die Zuschauerränge wieder erfreulich dicht besetzt waren. Die Wild Wings haben ihre Anziehungskraft nicht verloren. Schwenningens Trainer Pat Cortina sagte nach der Partie: „Im ersten Drittel war Düsseldorf die klar bessere Mannschaft. Zum Glück haben wir einen Weg gefunden, die drei Punkte zu holen.“