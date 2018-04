Fußball Verrückt: Zlatan macht es wie Zlatan!

Zlatan Ibrahimovic benötigte keine halbe Stunde, um die USA in seinen Bann zu ziehen

Nein, das hätte sich kein Regisseur in Hollywood ausdenken können. Da versucht ein vermeintlich alternder Fußballstar nach einem Kreuzbandriss sein Comeback in den USA, nachdem er in der englischen Premier League bei Manchester United keine Aussicht mehr auf einen Stammplatz hatte. Am Freitag hatten sie ihn begeistert in Los Angeles empfangen. Ihn, Zlatan Ibrahimovic, einer der schillerndsten Akteure der Fußballbranche. Ein Verrückter. Auf und neben dem Rasen. Dass er bereits einen Tag später im Lokalderby für L.A. Galaxy gegen Los Angeles FC zum Einsatz kommen könnte, schien unwahrscheinlich, er hatte mit dem neuen Team nicht einmal trainiert.

Doch nach 71 Minuten und einem 1:3-Rückstand begann das Fußballmärchen. Am Anschlusstreffer zum 2:3 war er noch nicht beteiligt, dafür aber am 3:3. Sechs Minuten nach seinem Debüt drosch er das Spielgerät einfach mal aus 35 Meter hoch auf das Tor, über den Torhüter, ins Tor. Wahnsinn. Die Fans spielten völlig verrückt und flippten wenig später komplett aus, den "Ibrakadabra" erzielte mit dem Kopf auch noch den Siegtreffer. Sein Kommentar zum märchenhaften Einstand: „Sie wollten Zlatan und ich gab Ihnen Zlatan.“ Verrückt, der Typ. Aber irgendwie auch genial.