Berlin Usain Bolt: BVB, mach dich bereit für Freitag

Usain Bolt: „BVB, mach dich bereit für Freitag"

Usain Bolt trainiert am Freitagvormittag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Das kündigte der 31-jährige Jamaikaner am späten Mittwochabend auf Twitter an und schrieb über eine ikonenhafte Comic-Zeichnung von sich selbst im Dortmund-Trikot: „BVB, mach dich bereit für Freitag.“