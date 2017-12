Fußball Unglaublich! Freiburg macht aus 0:3 einen 4:3-Sieg

Der SC Freiburg hat sich im Kellerduell der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln nach 0:3-Rückstand noch einen 4:3 (1:3)-Sieg gesichert. Für Freiburg trafen Nils Petersen (39./90. Elfmeter/90.+4 Elfmeter) und Janik Haberer (65.). Die Kölner Tore bei fragwürdigen äußeren Bedingungen erzielten Lukas Klünter (8.), Sehrou Guirassy (16/Elfmeter) und der Freiburger Caleb Stanko (29./Eigentor). Die Partie wurde wegen starkem Schneefall erst mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen.

Wahnsinn! Was für ein Comeback des SC Freiburg! Die Breisgauer holen sich nach einem 0:3-Rückstand einen nicht mehr für möglich gehaltenen Auswärtssieg bei Schlusslicht 1. FC Köln. Dabei hätte die Partie fast gar nicht stattgefunden.

Robert Kampka muss ein Freund des Wintersports sein, ansonsten hätte der Schiedsrichter das Kellerduell zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg wohl erst gar nicht angepfiffen. Zweimal musste die geplante Anstoßzeit um jeweils 15 Minuten nach hinten verlegt werden, im Kölner Stadion war wegen des starken Schneefalls zeitweise vom Rasen nichts zu sehen. Kampka ließ die Kölner Rasenpfleger mit Schneeschaufeln schuften, am Spielfeldrand türmte sich das weiße Ärgerniss, doch um 14 Uhr konnte es dann endlich losgehen.

Trotz aller Bemühungen blieben es fragwürdige Bedingungen, mit denen beide Teams klarkommen mussten. Bodenpässe waren kaum zu kontrollieren, phasenweise glich das Geschehen einer Flipper-Partie.

Mit dem Schneespiel kamen die Gastgeber allerdings besser zurecht. In der 8. Minute eroberte Köln in der eigenen Hälfte den Ball, Sehrou Guirassy passte zu Milos Jojic, der schickte Lukas Klünter. Der Kölner blieb eiskalt und setzte den Ball an den Innenpfosten, von dem er ins Freiburger Tor trudelte.

1:0 für den Tabellenletzten – es sollte aber noch schlimmer für die Breisgauer kommen. Erneut Guirassy setzte sich in der 14. Minute gegen Stenzel durch, Julian Schuster wusste sich nur noch mit Arm- und Beineinsatz zu helfen. Schiedsrichter Kampka entschied auf Strafstoß, fand aber wie die Kölner Spieler zunächst nicht den Elfmeterpunkt auf den zugeschneiten Rasen. Kampka schritt die Distanz ab, fand einen Punkt, der passte – und ließ von dort Guirassy das 2:0 erzielen.

Das hatte schon etwas von Slapstick, das Lachen war den Freiburgern da aber schon lange vergangen. Trainer Christian Streich musste obendrein bereits wechseln, da sich der gerade erst wiedergenesene Philipp Lienhart erneut verletzt hatte. Für ihn kam Caleb Stanko (17.), eine Minute später ersetzte Stürmer Tim Kleindienst dann Teamkapitän Julian Schuster (18.).

Beinahe hätte Marco Terrazzino zehn Minuten später den Anschlusstreffer erzielt. Doch stattdessen versuchte Caleb Stanko in der 29. Minute eine Hereingabe von Konstantin Rausch vor dem hinter ihm postierten Klünter zu kären. An einem solchen Tag war die logische Konsequenz, dass das Spielgerät von Stanko in den eigenen Kasten trudelte. Eigentor, 0:3 nach 29 Minuten, alle Siegabsichten der Schwarzwälder waren damit Schnee von gestern.

Oder doch nicht? Als die Kölner bereits anfingen, den vermeintlich ersten Sieg dieser Saison zu feiern, fiel überraschend das 1:3. Nach einem Freistoß von Yoric Ravit rutschte Kölns Guirassy weg, Nils Petersen kam so frei zum Schuss, seine Direktabnahme rauschte ins Ziel und ließ den Schnee vom Tornetz fliegen.

Sollten die Kölner mit ihrem angeschlagenen Nervenkostüm nach der Pause doch noch wackeln? Vor den Augen von Club-Ikone und Japan-Legionär Lukas Podolski, der bei seinem Heimatbesuch natürlich im Stadion dabei war? Nun, Guirassy hätte bei der Bundesligepremiere von Stefan Ruthenbeck, der die Kölner nach der Entlassung von Peter Stöger vor einer Woche übernommen hatte, für die Entscheidung sorgen können, doch Alexander Schwolow im Freiburger Tor war zur Stelle.

Und dann wurden sie wahr, die Kölner Befürchtungen. Kleindienst traf zunächst nur den pfosten, nach einem Eckball köpfte dann aber Janik Haberer das Spielgerät unhaltbar in die Kölner Maschen – nur noch 2:3, noch gut 25 Minuten zu spielen. Nils Petersen hätte drei Minuten später fast den Ausgleich erzielt, sein Schuss am rausgeeilten Timo Horn vorbei brachte aber keinen Erfolg. Freiburg drängte auf den dritten Treffer, von Köln war nun nichts mehr zu sehen. Den Breisgauern lief aber die Zeit davon. Es reichte dennoch, in den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Erst foulte Öczan im Strafraum den Freiburger Kleindienst, den fälligen Elfmeter verwandelte Nils Petersen zum 3:3. Dann, nahm – warum auch immer – Guirassy beim vermeintlich letzten Freiburger Angriff die Hand zur Hilfe. Wieder Elfmeter, wieder Petersen – 4:3-Sieg! Wahnsinn! Freiburg jubelte, Köln lag am Boden.