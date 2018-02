Konstanz Und ewig mahnt der Streich

Beim 0:0 gegen Leverkusen hatte der SC Freiburg viel Arbeit zu verrichten. Die Spieler von Traienr Christian Streich kassierten siebenmal Gelb, aber eben auch einen Punkt. Der Sportclub ist jetzt schon neunmal in Folge unbesiegt.

Im Presseraum des Schwarzwaldstadions herrschte prima Stimmung nach dem Spiel. „Sie kommen“, hieß es, gemeint waren die Trainer. Doch Christian Streich und Heiko Herrlich tauchten nicht auf. „Die sind schon im neuen Stadion“, wurde gewitzelt, allseits Gelächter. Ja, spätestens 2020 will der Sportclub in der neuen Heimat im Freiburger Westen dem Ball nachjagen, selbstverständlich in der Bundesliga, aber genau das wird Jahr für Jahr große Anstrengungen erfordern.

Christian Streich sollte darauf später zu sprechen kommen, doch als die beiden Übungsleiter endlich zum Gespräch erschienen, waren auch sie erst mal auf Humor getrimmt. In der 45. Minute hatte es eine knifflige Szene gegeben, die auf beiden Seiten die Belegschaft der Trainer- und Auswechselbank in Aufruhr brachte. Der Freiburger Tim Kleindienst hatte Wendell unsanft von den Beinen geholt, worauf der Leverkusener wohl einen Augenblick auf schnöde Rache aus war. Die Frage an beide Trainer lautete: Was war da los? „Wir sind ein bisschen aufgesprungen und haben uns dann wieder ein bisschen hingesetzt“, sagte Streich. „Wir haben uns alle aufgeregt und auch gleich wieder abgeregt“, ergänzte Heiko Herrlich. Die Herrschaften ernteten Schmunzeln und Grummeln.

So weit die Atmosphäre danach. Auf dem Platz hatte das anders ausgesehen. Da wurde mit hoher Intensität um jeden Zentimeter Boden, um jede Faser Ball gekämpft – und das auch nicht immer nur mit fairen Mitteln. Dies führte dazu, dass der bisweilen überforderte Schiedsrichter Robert Kampka acht gelbe Karten verteilte und gleich sieben davon an Spieler des SC Freiburg. Heiko Herrlich war die Gangart des Gegners, die Kollege Streich mit „viel Energie im Spiel“ beschrieb, nicht immer geheuer. „Für mich“, sagte der Bayer-Coach dann doch deutlich, „war das manchmal zu viel Härte. Wir sind froh, dass wir alle gesund nach Hause fahren.“

Von einer Umarmung mit Streich konnten diese Gefühle Herrlich freilich nicht abhalten. Vielleicht ja auch deshalb. weil er „glücklich über den Punktgewinn“ war. „Hier haben schon viele Mannschaften Federn gelassen und werden es auch in Zukunft tun“, erklärte Herrlich, den auch die Tatsache, dass Bayer 04 erstmals in dieser Saison ohne Treffer blieb, nicht irritierte. „Dafür muss man sich doch nicht schämen“, sagte Herrlich, „die Freiburger haben ein sehr gutes Umschaltspiel von der Offensive in die Defensive, die sind da gestanden wie ein Igel und haben es in der Verteidigung wirklich gut gemacht.“

Später versuchte sich Christian Streich an einer Erklärung, wie es zur Kartenflut gegen seine Spieler gekommen war. „Zwei Gründe“, begann der SC-Trainer, „der erste war, dass der Schiedsrichter sehr früh Gelb gezogen hat und sich damit selbst unter Druck setzte.“ Referee Kampka hatte Christian Günter nach nur 150 Sekunden verwarnt – eine überzogene Aktion. „Der zweite Grund“, fuhr Streich fort und zuckte mit den Schultern, „der war der, dass die Leverkusener eben extrem schnell sind. Da kommt man schon mal einen Schritt zu spät.“ Und so habe Kampka den gelben Karton „weiter und weiter gezogen“. Sicher dreimal zu viel, aber Lamentieren nutzte ja nichts. Ärgerlich allenfalls, dass Janik Haberer für ein Allerweltsfoul verwarnt wurde und nun in Hannover zuschauen muss. Dass auch Nicolas Höfler bei den 96ern gesperrt ist, hatte freilich seine Berechtigung. Der erst in der 89. Minute eingewechselte Mittelfeldspieler ließ sich nach einem nicht geahndeten Foul an ihm zu einer heftigen Grätsche hinreißen, die absolut Gelb-würdig war.

Viel Kampf also, aber auch viele fußballerisch ansprechende Aktionen und am Ende das neunte Bundesligaspiel in Serie unbesiegt – die Freiburger hätten durchaus Grund gehabt, ein wenig zu frohlocken. Vielleicht haben sie das im stillen Kämmerlein abseits der Öffentlichkeit auch getan – und wenn, dann völlig zu Recht. Nach außen nahm sich aber Christian Streich ein letztes Mal das Wort. „Ich hätte statt der Serie lieber fünf Punkte mehr“, sagte er und hängte eine nüchterne Erkenntnis hintendran. „Auf Bremen haben wir heute zwei Punkte verloren.“

So ist es eben auch. Vor diesem Spieltag betrug der Vorsprung des Sportclubs auf den Relegationsrang sieben Zähler, jetzt sind es nur noch deren fünf. Grund genug für Streich, nicht nur die „tollen Entwicklungen“ seiner Spieler zu loben, sondern gleichzeitig hohe Wachsamkeit zu fordern. „So ist es nämlich“, sagte Freiburgs aus gutem Grund ewiger Mahner, „dann, wenn wir am im Mai in der Bundesliga bleiben, ... (schöpferische Pause)... ist es wieder eine außergewöhnliche Saison gewesen.“