vor 9 Stunden Südkurier-Serie zur Fußball-WM heute von Ralf mittmann Sport Ukraina-Zimmer mit Aussicht: Willkommen in einem Prachtbau im Zuckerbäckerstil

Hotelzimmer in Moskau gefällig? In einem nichtalltäglichen Gebäude mit großer Geschichte? Probieren Sie es doch mal im Radisson Royal Hotel am Kutuzoysky Prospect, einem prachtvollen Bau inmitten der russischen Hauptstadt. Viel Spaß mit Teil sieben unserer Serie vor der WM in Russland.