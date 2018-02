Überflieger starten bei Olympischen Spielen

Das IOC hat neue Sportarten im Programm der Winterspiele 2018 aufgenommen

Gespannt schaut die Welt in der kommenden Woche auf Pyeongchang in Südkorea, denn ab Freitag finden dort die Olympischen Winterspiele 2018 statt. Zahlreiche Sportler kämpfen dann in den Disziplinen Biathlon, Skispringen oder Eishockey um Medaillenplätze. Doch neben den klassischen Wintersportarten wird es in Südkorea neue Wettbewerbe in den Disziplinen Snowboard, Eisschnelllauf, alpinen Skilauf und Curling geben. Hier erfahrt ihr alles über die neuen olympischen Wettbewerbe.

Voraussetzungen für eine neue Sportart bei Olympia

Generell können neue Disziplinen und Wettbewerbe bis drei Jahre vor den nächsten Spielen aus dem Programm des Internationalen Olympischen Sportkomitees hinzugefügt oder gestrichen werden. Um aufgenommen zu werden, muss eine Sportart verschiedene Kriterien erfüllen. So muss sie beispielsweise weit verbreitet und nicht auf einen mechanischen Antrieb angewiesen sein. Aus diesem Grund sind Wettbewerbe mit motorisierten Fahrzeugen ausgeschlossen.

Welche Wettbewerbe sind in Pyeongchang neu?

Die größte Änderung gibt es in der Disziplin Snowboard. Die Athleten treten in einem neuen Big-Air-Wettbewerb an. Der Wettbewerb wird von Fans auch als spektakuläre Flugshow bezeichnet und nach vier Kriterien bewertet: Schwierigkeit des Sprungs, Ausführung, Flugweite und -höhe sowie Landung. Aus dem Programm gestrichen wird hingegen der Parallelslalom im Snowboard.

Auch im Eisschnelllauf, einer der wohl bekanntesten Disziplinen der Olympischen Winterspiele, gibt es in diesem Jahr eine Änderung. Auf den langen Distanzen starten die Athleten im Massenstart. Bei der Startaufstellung geht es in gestaffelten Reihen in den Wettkampf. Sportler, die vom führenden Läufer überrundet werden, scheiden aus dem Wettkampf.

Beim Curling geht in diesem Jahr erstmals ein Mixed-Team an den Start. Auch im Ski Alpin gibt es bei Olympia erstmals einen Mannschaftswettkampf für Männer und Frauen.

Wie viele Disziplinen gibt es insgesamt?

In Pyeongchang werden insgesamt 102 Disziplinen in 15 verschiedenen Sportarten asugetragen. Dabei wird es erstmals in der Geschichte der Olympischen Winterspiele mehr als 100 Goldmedaillen geben.



Deutsche Medaillenhoffnungen