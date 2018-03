vor 5 Stunden dpa Stuttgart Turn-Paar Nguyen und Timm hofft auf gemeinsamen Start bei Heim-WM

Es soll für beide ein Vorgeschmack auf die WM werden: Marcel Nguyen und seine Freundin Michelle Timm gehen am Wochenende beim DTB-Pokal an die Geräte. Im kommende Jahr will das Paar in Stuttgart gemeinsam WM-Atmosphäre schnuppern.