Fußball Tuchel hat abgesagt! Und wer wird jetzt Trainer bei den Bayern?

Der FC Bayern hat sich einen Korb von Thomas Tuchel eingehandelt. Den ehemaligen Dortmund-Trainer zieht es angeblich ins Ausland – Arsenal London oder Paris gelten als Favoriten. Wer aber kommt als Trainer der Bayern jetzt noch infrage? Einige Kandidaten im Überblick:

Niko Kovac: Spielte zwei Jahre lang für den FC Bayern. Bayern-Gen wurde also in die DNA implementiert. Spricht deutsch. Stellte einen Kader mit Spielern aus 17 Nationen zusammen. Besitzt also internationale Erfahrung. Führte die Frankfurter Eintracht von einem Abstiegsplatz in die Nähe der Champions League. Nachteil: Bewies sein Können noch nicht auf der ganz großen Bühne.

Prognose: Darf weiter in Frankfurt seine Multi-Kulti-Truppe trainieren.

Julian Nagelsmann: Lässt sich schon mal im scharlachroten Mantel in der Allianz-Arena blicken. An Selbstbewusstsein fehlt es ihm nicht. So was gefällt Uli Hoeneß. Kommt aus Landsberg, geht als Bayern-Gen gerade so durch.

Prognose: Mit 30 Jahren etwas zu jung. Die Münchner werden genau beobachten, wie er sich weiterentwickelt. Wird eher früher als später mit dem FC Bayern Erfolge feiern.

Jürgen Klopp: Überhaupt kein Bayern-Gen. Vermieste mit Dortmund den Münchnern zwei Jahre lang die Laune. Verlor aber immerhin das Champions-League-Finale 2013 gegen Heynckes. Deutschsprachig, international erfahren.

Prognose: Gilt dummerweise als relativ zufrieden in Liverpool. Geld spielt dort noch weniger eine Rolle als in der Münchner Maximilianstraße. Lässt sich weiterhin von den Fans anhimmeln.

Ralph Hasenhüttl: Kickte einst für die zweite Mannschaft der Bayern. Österreichischer Schmäh ist in Bayern eher willkommen als preußische Sachlichkeit. Nahm sich aber selbst aus dem Rennen, als er sagte, er fühle sich noch nicht reif.

Prognose: Soll noch etwas in Leipzig reifen. Wird weiter beobachtet.

Joachim Löw: Der Mann mit fast ausschließlich internationaler Erfahrung. Schon auch erfolgreich. Deutschsprachig? Ermessenssache.

Prognose: Gefällt sich auch künftig in seiner Rolle als Bundestrainer.

Außenseiter: Christian Streich wird nicht nach München wechseln. Was aber ist mit Mark van Bommel oder Mehmet Scholl? Menschgewordene Bayern-Gene. Verstehen sich gut mit Uli Hoeneß. Haben beide allerdings noch nicht auf höchstem Niveau gearbeitet. Arsène Wenger stand schon mal oben auf der Münchner Wunschliste. Bekannt für spektakulären Fußball. Weltoffen, spricht fließend deutsch, extrem erfahren, soll vom FC Arsenal bald verabschiedet werden.

Prognose: Naturgemäß haben Außenseiter nur Außenseiterchancen. Aber nach der Tuchel-Absage könnte eine europäische Trainer Rochade tatsächlich Arsène Wenger nach München bringen.