Olympia Trauriger Abschluss für Sandra Ringwald: Letzter Platz im Teamsprint

Die Langläuferin Sandra Ringwald von der ST Schonach-Rohrhardsberg ist enttäuscht, nachdem sie im Finale als Zehnte und Letzte über die Ziellinie fährt. Und die Voraussetzungen waren von Anfang an nicht die besten

Sandra Ringwald ist enttäuscht. Jeder Satz tut fast mehr weh als die schweren Anstiege in der Loipe. Sie umarmt zwar kurz ihre Sprintkollegin Nicole Fessel, das aber täuscht nicht über den Frust hinweg. Zehnter und damit Finalletzter mit mehr als einer Minute Rückstand auf den Sieger USA, das ist nicht das, was sich die Langläuferin des ST Schonach-Rohrhardsberg von ihrem letzten Olympia-Auftritt im Teamsprint erwartet hat. „Wir haben mehr drauf, das ist nicht das, was wir verdient haben“, sagt Ringwald. Und: „Die Enttäuschung ist riesig und schwer in Worte zu fassen.“

Sandra Ringwald erlebt ihre ersten Olympischen Spiele. „Ich habe mich riesig gefreut, dass ich das geschafft habe. Und ich hatte hier auch sehr schöne Olympiamomente“, sagt sie. Aber eben auch traurige. Denn sportlich läuft es nicht rund. „Ich hatte Hochs und Tiefs“, sagt sie. Über zehn Kilometer Freistil belegt sie Rang 26, im Sprint scheidet sie unglücklich im Viertelfinale aus. Das war in Ordnung. Die Teamwettbewerbe enden allerdings anders als erwartet. Die Staffel landet auf Rang sechs, und nun der traurige Abschluss im Duett mit Nicole Fessel. Das große Problem: Fessel schleppt seit längerer Zeit eine Kehlkopfentzündung mit sich herum. Sie fühlt sich zwar besser, die Rennen gestern aber zeigen brutal, dass sie nicht fit ist. Schon vor dem Start kommt sie kaum aus dem Husten raus. Ihr Körper ist nicht bereit für eine olympische Herausforderung. Dass sie an den Start geht, ist ein Fehler. Eine Fehleinschätzung der Sportlerin selbst, aber auch des Trainerteams. Sandra Ringwald ist die Leidtragende.

Die 27-Jährige versucht alles. Immer wieder strengt sie sich an, die Lücke, die ihr Fessel mit auf den Weg gibt, zu schließen. Am Anfang klappt es, irgendwann aber „kommt der Hammer“, so Ringwald. Der Moment, der all die Hoffnungslosigkeit aufzeigt. Wenn sie in der Wechselzone steht, Gegnerin für Gegnerin an ihr vorbeizieht und sie immer noch auf ihre Teamkollegin warten muss. Das zermürbt und raubt auch ihr die letzte Motivation.

Die Enttäuschung ist groß

Die Spitze mit den USA, Norwegen und Schweden ist längst außer Sicht. Auch die übrigen Gegner ziehen davon. Als die US-Amerikanerinnen Kikkan Randall und Jessica Diggins schon längst feiern, fährt auch Ringwald über die Ziellinie. Neben ihr stehen die enttäuschten Norwegerinnen Marit Björgen und Maiken Caspersen Falla, die nur Bronze holen. Wäre es Gold geworden, hätte Björgen ihren Landsmann Ole-Einar Björndalen als erfolgreichsten Winterolympioniken abgelöst. Solche Erfolge spielen in der Gedankenwelt von Sandra Ringwald keine Rolle. Sie muss nun zunächst die große Enttäuschung verarbeiten. Wie erfolgreiche Tage aussehen, erlebt sie bei ihrem Freund Fabian Rießle mit. Der Kombinierer hat bereits eine Medaille, heute soll die nächste folgen. Ringwald wird die Daumen drücken, vor seinem letzten Rennen hat sie ihm einen Glücksbringer geschenkt. Den könnte sie nun selbst wohl ganz gut brauchen.

Auf ihre nächsten möglichen Olympischen Spiele in vier Jahren will sie noch nicht vorausblicken. „Es muss sich etwas im deutschen Langlauf ändern, sonst geht es weiter bergab“, sagt sie nur. Was konkret, verrät sie nicht. Nicht an diesem kalten Abend von Pyeongchang, der so enttäuschend für sie endet.