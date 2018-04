Golf Tiger Woods ist endlich wieder zurück

Das große Comeback des einstigen Golfdominators. Der 42-Jährge ist gleich Favorit beim Masters in Augusta. Woods hat viele Krisen und Skandale hinter sich

Am 6. Oktober 1978, also vor fast 40 Jahren, kam mit trippelnden kleinen Schritten ein Zweieinhalbjähriger in die Fernsehshow des großen Entertainers Bob Hope gewackelt, keck eine kleine Golftasche über den Schultern. Tiger Woods heiße er, sagte sein Vater Earl. Der Minitiger mit den Knopfaugen puttete schelmisch und drosch einen Ball dynamisch in die Studiodekoration. Das Publikum johlte. Wie niedlich.

Der als Zirkuspferdchen missbrauchte Knirps wurde zum Dominator seiner Sportart. Mit 21 gewann er als jüngster Sieger aller Zeiten das Golfturnier aller Golfturniere, das Masters in Augusta – zudem mit unerreichten zwölf Schlägen Vorsprung. Über eine Dekade beherrschte er das Weltgolf wie niemand zuvor. Bis 2008, mit gerade 33 Jahren, hatte Woods bei 14 Majors triumphiert – nur eine Frage der Zeit, wann er die 18 von Jack Nicklaus übertrumpfen würde. Tiger Woods war der bestverdienende Sportler aller Zeiten, sein Vermögen wurde auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt.

Der Absturz kam über Nacht im November 2009. Woods hatte mehr Affairen als Majortitel gesammelt, die sich zu den wohl teuersten Bettgeschichten der Bettengeschichte türmen sollten: geschätzte Kosten der Scheidung von Gattin Elin inklusive Sponsorenverluste mehr als hundert Millionen Dollar. Es folgten eine Therapie gegen das neue Leiden Sexsucht und Medikamentenmissbrauch. Alkohol- und Drogengerüchte folgten. Längst sprach man vom „Tigergate“. Vergangenen Mai wurde Woods in Florida desorientiert und fahruntüchtig am Steuer erwischt und verhaftet. Seit 2013 hatte er vier aufwändige Operationen an der Wirbelsäule. Man erwartete längst den endgültigen Schlussstrich unter den Leistungssport.

Seit Dezember ist er wieder da, als Jungsenior mit 42 Jahren. Es ist nicht der erste Comeback-Versuch. Aber diesmal scheint er nachhaltig ernst. Der rückenrenovierte Mann spielt seit Dezember wieder wettkampfhartes Golf.

Absturz in der Weltrangliste

In der Weltrangliste war Woods Richtung unauffindbar abgefallen (genauer: auf Rang 674), mittlerweile ist er nach einem Platz zwölf, einem 5. und einem 2. wieder auf 104 gelistet. Das letzte Turnier gewann er 2013. Im März fehlte ein Schlag. „Wow, was für eine aufregende Woche“, twitterte der Golfjunkie, „die Leute, die Atmosphäre, das Adrenalin. Mann, was habe ich das vermisst. Es wird immer besser“. Und schon ist er bei den Wettanbietern einer der vier Top-Favoriten für das Masters in Augusta/Georgia, das morgen zum 82. Mal starten. „Bei Tiger genügen ein paar gute Löcher in der Vorwoche und der Wettmarkt ist komplett auf den Kopf gestellt“, sagt ein Buchmacher, „wäre Tiger eine Aktie, hieße es jetzt: All in.“ Sports Illustrated schreibt: „Es gibt zwei Arten von Golfern auf der Welt: Tiger und den Rest.“

Keiner fing früher an. Mit einem halben Jahr bekam er einen abgesägten Putter geschenkt, den er fortan, so der ehrgeizzerfressene Vater, immer bei sich haben wollte. Mit anderthalb wankte er, belegen Fotos, dick in Windeln gepackt, mit Schläger übers Grün. Mit drei Jahren spielte er eine 48 auf einem Neunlochplatz. Augusta ist „der schönste Golfplatz der Welt“ sagt Woods, „wie der Himmel auf Erden“. Augusta ist für ihn so etwas wie es der Wimbledon Centre Court für Boris Becker war. Vier Mal hat Woods hier gewonnen, zuletzt als Twen 2005. USA today zählte jetzt auf, was in den 13 Jahren seitdem an Nebensächlichkeiten so passierte: 16 Grand-Slam-Titel für Tennis-Ass Serena Williams, 603 Tore von Fußball-Ikone Lionel Messi, 27 161 Punkte von Basketball-Star LeBron James, 1,2 Milliarden verkaufte iPhones. Jetzt ist das hysterische Gebrüll wieder da, wenn Woods auftaucht und seine typische Faust zeigt, wenn er spektakulär locht (neulich mal wieder aus 21 Metern). Das tun auch andere schon mal, bei Tiger Woods ist es von einem Hauch Magie umweht. Die TV-Anstalten jubeln über die neue Tigermania: Spielt Woods mit, explodiert das Golfinteresse.

Als Woods am Montag die Anlage erstmals nach drei Jahren Verletzungspause für einige Übungsschläge betrat, fühlte sich der englische Exchampion Nick Faldo von „einem Güterzug an Aura“ umgeben. Tausende jubelten, kreischten, feierten jeden Probeschwung. Fehlte nur, dass der Himmel rhythmische Blitze geschickt hätte, schrieb ein Kommentator. Das Publikum nimmt Woods noch heldenhafter wahr als früher. Da wirkte der verbissene Perfektionist in seiner Unnahbarkeit, als sei er von einem anderen Planeten auf die Erde gefallen. Heute wissen alle um seine tragischen und öffentlich bereuten Geschichten. Der Gefallene nach hartem Kampf wieder oben, und deutlich relaxter, zugewandter: Das lieben die Amerikaner noch mehr als überwältigende Leistung. Never give up.

Comeback elektrisiert dei Massen

Alle anderen US-Golfstars werden in Augusta ein Auswärtsspiel haben. Jahrelang galt das statistisch belegte Phänomen, wonach Turnierteilnehmer im Schnitt signifikant schlechter agierten, wenn Woods nur dabei war – und zwar einen halben Schlag pro Runde. Das ist wirklich viel. Tigers Aura, Respekt, Verkrampfung? Es verwunderte, wäre es jetzt anders. Als Tiger Woods vor drei Wochen tatsächlich mit Siegchancen auf die Schlussrunde ging, brach das Livestreaming im Netz für eine halbe Stunde zusammen. „Wenn sie in Augusta“, schrieb ein Golfkommentator, „ein Kamerateam nur für Tigers Übungsrunde einrichten würden, es wäre derzeit der meistgesehene Fernsehkanal im Sport.“ Ach so, der Auferstandene selbst sagt: „Ich bin gekommen, um zu gewinnen.“

Fakten zu Tiger Woods und dem Turnier in Augusta

Geburt: Tiger Woods richtiger Vorname ist Eldrick, er wurde am 30. Dezember 1975 in Cypress (Kalifornien)

geboren. Seinen Spitznamen bekam er bei seiner Geburt verpasst.