Fußball Terrazzino war Freiburgs Bester: Unsere Spielernoten für den SC Freiburg gegen Berlin

Beim unglücklichen 1:1 gegen Hertha BSC war der SC Freiburg die bessere Mannschaft. Das reichte trotzdem nicht zum Sieg, weil vorne Chancen ausgelassen wurden und sich hinten Patzer einschlichen. Bester Sportclub-Spieler war Marco Terrazzino – hier die Spielernoten von SÜDKURIER-Mitarbeiter Joscha Mittmann.



Alexander Schwolow

Machte zweimal gute Chancen der Hertha mit Fußabwehr zunichte. Wirkte beim hohen Pressing der Berliner manchmal überfordert und einen Tick zu träge, weshalb seine unter Druck gespielten weiten Pässe zu selten einen Abnehmer fanden. – Note: 3,5

Philipp Lienhart

Der 20 Jahre junge Innenverteidiger erwischte gegen die Hertha nicht seinen besten Tag. Während er in der ersten Hälfte kaum gefordert war, hatte er in der hitzigen Schlussphase des Spiels Probleme. Ließ sich tief in der eigenen Hälfte den Ball abnehmen von Selke, der im selben Angriff dann den bereits dritten Elfmeter des Spiels herausholte – der dann von Kalou zum 1:1-Ausgleich verwandelt wurde. Kurz danach musste der Österreicher auch noch verletzt vom Feld. – Note: 3,5

Julian Schuster

Der Kapitän und Mittelmann in der Dreier-Abwehrkette war defensiv wenig gefordert. Hinten raus aber auch ohne viele Spielideen. Eine leider schlechte Entscheidung im Defensivverhalten traf er in der 77. Minute, als er sich gegen den gerade eingewechselten Maier verschätzte und den Berliner mit dem Arm im Gesicht traf. Daraus resultierte der erste von zwei Berliner Elfmetern, den Kalou jedoch noch vergab. Pech, dass Hertha-Torwart Jarstein seinen Freistoß in der Schlussminute an die Latte lenkte. – Note: 3,5

Caglar Söyüncü

War diesmal nicht auf der Höhe. Zu viele Fehlpässe und schlecht getimte Zweikämpfe , da ist man im Breisgau besseres vom türkischen Innenverteidiger gewohnt. Trainer Christian Streich gab sich verständnisvoll, dass die jungen Innenverteidiger in schwierigen Spielen mit hitzigem Publikum auch mal unter Druck geraten. – Note: 4

Pascal Stenzel

In der Arbeit gegen den Ball vorbildlich, offensiv ging allerdings zu wenig über seine rechte Seite. Hatte kurz vor dem Pausenpfiff eine gute Chance, als er von Terrazzino im Strafraum freigespielt wurde und sein Schuss von Hertha-Keeper Jarstein gerade noch über die Latte gelenkt werden konnte. – Note: 3

Mike Frantz

Trainer Streich hatte in den vergangenen Wochen angesprochen, dass er im neuen System oft eine komplizierte Rolle als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive spielen müsse und dass er auch deswegen noch nicht an Leistungen vom starken vergangenen Jahr anknüpfen könne. In diesem Sinne gab es wenig Fortschritte, mal abgesehen davon, dass Frantz zwei gefährliche Schüsse abfeuerte. – Note: 4

Nicolas Höfler

Nebenmann Mike Frantz hatte auf der Sechserposition Probleme, Zugriff aufs Spiel zu bekommen. Ähnliches konnte man vor allem in der Defensive auch bei Höfler erkennen. Zu oft schien es, als würden freie Räume verteidigt werden. In der Offensive mit einigen klugen Pässen.´Sein Kontakt an Selkes Fuß führte dank der Flugkünste des Berliners zum zweiten Strafstoß für Hertha BSC – und somit auch zum Ausgleich. – Note: 3

Christian Günter

Die meisten Freiburger Angriffe liefen über seine linke Seite. War die Lücke erst mal gefunden, wurde Günter schnell und weit geschickt und bediente das Zentrum mit Flanken – allerdings ohne Erfolg. Holte mit resolutem Einsatz den Elfmeter heraus, den Haberer zum zwischenzeitlichen 1:0 verwandelte. – Note: 2,5

Marco Terrazzino

War der auffälligste Freiburger Akteur. Wuselig, flink und mit guten Spielideen bereitete er mehrere gute Torchancen vor. Der Kleine mit den dünnen, aber wirkungsvollen Beinen hatte auch selber zwei nennenswerte Abschlüsse. Gerne mehr davon! – Note: 1,5

Janik Haberer

Gegen Berlin spielte der Offensivmann die zentrale Rolle im Dreier-Sturm des Sportclubs. War an einigen gefälligen Aktionen beteiligt und hätte in der 34. Minute das erste Tor erzielen können. Als er nach schöner Kombination mit Terrazzino zehn Meter vor dem gegnerischen Kasten frei zum Schuss kam, wurde dieser jedoch noch von Rekik geblockt. Verwandelte den Elfmeter in Halbzeit zwei souverän. – Note: 2

Florian Niederlechner

Nicht wie gewohnt als Stoßstürmer durch die Mitte, sondern von der rechten Seite angreifend, hatte er zwar die meisten Torschüsse sowie Torschussvorlagen der Freiburger, er war jedoch nicht konsequent im Abschluss und damit auch nicht wirklich torgefährlich. Da war schon mehr. – Note: 3,5

Nils Petersen: Betrat in Minute 74 für den Torschützen Janik Haberer das Feld, konnte aber bis auf einen geblockten Schuss nichts mehr Nennenswertes beisteuern – keine Bewertung.

Florian Kath: Er kam nach 85 Minuten für Marco Terrazzino – keine Bewertung.



Robin Koch: In der 85. Minute kam der Neuzugang aus Kaiserslautern für den verletzten Lienhart aufs Feld und damit zu seinem Bundesligadebüt ohne Bewertung.