Sport Temperaturdifferenzen von mehr als 100 Grad: In Oimjakon ist es kalt, richtig kalt!

Temperaturdifferenzen von mehr als 100 Grad: In Oimjakon ist es kalt, richtig kalt!

Russland liegt nicht am Äquator, aber ist es in diesem riesengroßen Land wirklich immer kalt? Ist es natürlich nicht, wenngleich an einigen Orten lange Unterwäsche den Kleiderschrank dominieren sollte. In Teil 11 unserer Serie vor der WM blicken wir heute auf das Wetter.