Fußball Sven Ulreich und das perfekte Drehbuch

Sven Ulreich sichert Bayerns 1:0-Sieg zum Abschluss des Jahres in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart. Der Torwart hält einen Elfmeter in Schlussminute

Vielleicht wird Sven Ulreich eines Tages in seinem Haus in Stuttgart auf der Couch sitzen und seinen Kindern von jenem Tag erzählen. Vielleicht werden sie die Geschichte aber auch schon auswendig kennen, weil es eben eine dieser Storys ist, die einen ein Leben lang begleiten. Papa, der Stuttgarter, den sie in Stuttgart nicht mehr haben wollten, und der bei seiner Rückkehr im Trikot des FC Bayern seinen Schwaben aber mal so richtig den Tag versaute.

Es ist eine dramatische Geschichte, eine voller Emotionen. Damit der Nachwuchs sie wird verstehen können, wird Ulreich wohl zunächst erzählen, wie er mit zehn Jahren zum ersten Mal das Trikot mit dem Brustring trug, wie er sich vom Dreikäsehoch zum Ausnahmetalent entwickelte und schließlich als Nachfolger von Jens Lehmann zur Nummer 1 wurde. 17 Jahre sollte die Beziehung halten, dann folgten Gespräche jener Art, die Trennungen stets vorausgehen. 2015 war sich Stuttgarts Führung nicht sicher, ob man zusammen in die Zukunft gehen solle oder ob es nicht doch Zeit für was Neues wäre.

Vielleicht werden die Kids da schon ungeduldig sein, werden Ulreich drängen, endlich von jenem Bayern-Spiel in Stuttgart zu erzählen, jenem 1:0-Sieg vom 16. Dezember 2017, als Papa zum Helden des Tages wurde. Doch um die Geschichte dieses Spiels wirklich zu verstehen, muss noch erzählt werden, wie Ulle zum FC Bayern kam. Der suchte damals einen Ersatzmann für den überragenden Manuel Neuer. Dafür kommen eigentlich nur Spieler infrage, die ihre Karriere bereits hinter oder noch vor sich haben. Aber doch kein Ulreich! Der war damals fast 27 Jahre alt, im besten Torwartalter. Er wechselte dennoch zum Rekordmeister, weshalb die Fans vom jüngsten Frührentner der Bundesliga sprachen.

Entsprechend pfiffen sie zwei Jahre später bei seiner Rückkehr in die alte Heimat. Kaum ein Gefühl ist mächtiger als enttäuschte Liebe. „Natürlich tut das weh. Wenn man so lange hier war und die Knochen hingehalten hat, würde man sich freuen, wenn man anders empfangen wird. Aber das muss man abhaken, man kann es nicht ändern“, sollte Ulreich später sagen. Es sind reife Sätze, die von Selbstbewusstsein zeugen. Ulreich ist die größte Überraschung dieser Spielzeit, weil er nach dem Fußbruch von Manuel Neuer dessen Rolle übernommen hat, als wäre es das Normalste auf der Welt.

Der Spielverlauf bis zu den entscheidenden Szenen ist schnell erzählt. Die Bayern und der VfB kommen nicht miteinander zurecht, alles scheint auf ein 0:0 hinauszulaufen. Auch, weil Ulreich die wenigen Stuttgarter Chancen gekonnt zunichte machte. In der 79. Minute markierte dann Münchens Thomas Müller das 1:0 – Pass Coman, Drehung, Schuss ins kurze Eck, Torjubel. Und hätte Bayerns James zusammen mit Robert Lewandowski wenig später nicht fahrlässig das 2:0 verdaddelt, wäre es ein ganz normales Bundesligaspiel gewesen.

Stattdessen traf Niklas Süle in der Nachspielzeit das Knie von Stuttgarts Santiago Ascacibar, Schiedsricher Patrick Ittrich entschied nach dem Studium der Videobilder auf Strafstoß. Und so stand er nun da, Sven Ulreich, direkt hinter ihm die Cannstatter Kurve der VfB-Anhänger, tausende Menschen, die ihn 90 Minuten lang auspfiffen hatten, die ihn teilweise übel beschimpften, die jetzt stattdessen Chadrac Akolo die Daumen drückten, der zum Strafstoß antrat.

Auf youtub – oder einer anderen, dann historischen Videoplattform – wird eines Tages dann die entscheidende Szene so zu sehen sein: Akolo entscheidet sich für das linke Eck, tritt an, schießt – und bricht vor Verzweiflung zusammen, weil Ulreich abtaucht, das Spielgerät pariert. Er jubelt nicht, aus Respekt vor seinem alten Club. Thomas Müller reißt ihm dann die Arme hoch. Nach dem Abpfiff umarmen sie den vermeintlichen Frührentner, der längst „Gold wert für uns ist“, wie sein Trainer Jupp Heynckes es später formulieren wird. Später sagt Ulreich, dass man ein Drehbuch nicht hätte besser schreiben können. „Ich freue mich, der Mannschaft drei Punkte gesichert zu haben“, versichert der Bayern-Keeper. Und ja, natürlich sei es schön, dass er hier zeigen konnte, was er alles gelernt habe. Aber Genugtuung? Nein, die verspüre er nicht. Der VfB ist noch immer sein Club, Stuttgart seine Stadt, wo er nach der Karriere wieder leben möchte.

Schluss. Aus. War es das? Wird die Geschichte damit zu Ende sein? Vielleicht. Vielleicht wird Ulreich seinen Zuhörern aber auch noch vorspielen, was Stuttgarts Trainer Hannes Wolf über die entscheidende Situation der Partie sagte: „Den Moment hätten wir gerne gehabt, ihn unseren Fans geschenkt. Für uns ist das sehr schade, Akolo ist untröstlich. Aber wenn man es mit etwas Distanz betrachtet, gibt es viel schlimmere Dinge im Leben als das.“ Und dann der entscheidende Satz: „Da gibt es keine Vorwürfe. Wer Verantwortung übernimmt, kann manchmal eben auch scheitern.“

Damit würde in Ulreichs Geschichte für die Kinder sogar noch eine Lebensweisheit stecken. Es wäre sicherlich kein schlechtes Ende.