Fußball Sündenbock Goretzka: Das ist wirklich Schalkes Problem

Leon Goretzka wechselt zum FC Bayern und löst Enttäuschung bei den Fans aus, die den jungen Spieler Beschimpfen. Doch der Wechsel ist nicht die eigentliche Baustelle der Knappen

In der St. Joseph-Kirche in Gelsenkirchen ziert der Heilige Aloisius eines der Buntglasfenster. Vor seinen Füßen liegt ein Ball, er trägt Kickschuhe und natürlich blau-weiße Stutzen. Aloisius ist Schutzheiliger der christlichen Jugend, sein Leben widmete er der Pflege kranker Mitmenschen. Das Bild wurde 1959 gestaltet und 1960 eingesetzt. Diese künstlerische Kombination aus Religion und Fußball-Leidenschaft ist weltweit einzigartig. Das Fenster sollte die enge Verbundenheit der Gemeinde mit der Schalker Fußballjugend symbolisieren.

Fast 60 Jahre später verlässt nun einmal mehr ein junger Schalker den Kult-Club aus Gelsenkirchen. Und wie bei seinen Vorgängern Manuel Neuer oder Julian Draxler ist die Entrüstung im Pott riesengroß. „Meine erste Reaktion war, Du solltest das Trikot von Schalke nicht mehr tragen“, erklärte etwa Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies – und heizte damit unnötig die Stimmung an. Die Fans der Königsblauen kommentierten Leon Goretzkas im Sommer anstehenden Abgang zum FC Bayern am Sonntag auf einem Plakat vor der Partie gegen Hannover. Darauf stand: „Weder Kohle noch Titel sind mehr Wert als unser Verein! Wer das nicht schätzt, kann sich sofort verpissen!“ Nun, so groß die Enttäuschung auch ist, wenn man einen Hoffnungsträger verliert, der Heilige Aloisius würde bei solchen Äußerungen den Ball aus Zorn wohl am liebsten durch das Fenster schießen. Statt einen jungen Spieler zu beschimpfen, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, außer, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte, sollten sich die Herren eher die Frage stellen, warum es dem FC Schalke 04 seit Jahren nicht gelingt, seine besten Talente zu halten.