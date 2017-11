Formel 1 Suche nach der passenden Formel

Der WM-Titel in der Formel 1 ist vergeben, die Zukunft der Königsklasse ist aber ungewiss. Die Rennserie muss sich neu erfinden.

Die entscheidende Szene dieser Formel-1-Weltmeisterschaft bot jene perfekte Symbiose von Show, Sport und Spektakel, die der Rennserie das Prädikat „Königsklasse“ eingebracht hat: Rad an Rad kämpfen sich drei völlig unterschiedliche Rennfahrer-Charaktere durch das Kurvengeschlängel, die Positionen wechseln im Rhythmus des Stepptanzes auf Gas- und Bremspedal, die Lenkbewegungen wirken wild, sind aber kontrolliert. Dennoch splittern Spoilerteile, wird ein Reifen aufgeschlitzt. Der Grand-Prix-Sport, in der weltweiten Geltung immer noch in einem Atemzug mit Olympia und Fußball-WM genannt, auf der Ideallinie?

Ja, wenn dieses Ausscheidungsfahren nicht in der ersten Runde des Großen Preises von Mexiko, sondern erst in der letzten geschehen wäre. Oder, besser noch: wenn jedes Rennen eine Vielzahl solcher Manöver gehabt hätte. Lewis Hamilton, der neue Champion im die Hybrid-Ära dominierenden Mercedes, und Sebastian Vettel im epischen Versuch, Ferrari zurück an die Spitze zu bringen, das ist die perfekte Besetzung für Ringkämpfe auf dem Asphalt.

Dazu noch Max Verstappen, der Sieger des letzten Rennens und Vertreter der nächsten Fahrergeneration. Mensch geht immer noch vor Motor im Interesse der breiten Öffentlichkeit. Genau das ist der wunde Punkt der Formel 1: Gerade wird wieder um ein neues Reglement für die Zukunft gestritten, es geht um Antriebsformen, um die Aerodynamik, um Reifenwahl. Alles richtig, alles wichtig in einem technischen Sport, der maßgeblich von der Automobilindustrie finanziert wird. Aber selbst die Hightech-Spezialisten des nun zum vierten Mal in Folge siegreichen Mercedes-Rennstalls verirrten sich auf dem Weg zum Titel oft in der komplizierten Abstimmungsarbeit. Wie soll das dann erst dem Laien vermittelt werden?

Das Rennjahr 2017 ist das erste nach der jahrzehntelangen Autokratie von Bernie Ecclestone, die neuen Herren von Liberty Media bringen Hollywood­erfahrung mit. Das hat sich positiv niedergeschlagen in einer neuen Offenheit, einem allgemeinen Stimmungshoch, der späten Entdeckung der sozialen Medien. Es ist das Lehrjahr für die Investoren aus den USA. Aber sie wissen schon, dass sie die sportlichen Belange noch stärker mit der Kundenzufriedenheit verknüpfen müssen.

Der Geschäftsführer, der das umsetzen soll, ist ein Formel-1-Urgestein: Ross Brawn, das Superhirn hinter allen WM-Titeln von Michael Schumacher. Der Brite weiß um das schwierige und sensible Umfeld, wo Wettbewerber bis zu einem Punkt gemeinsame Sache machen müssen, um die 1,8 Milliarden Dollar schwere Umsatzmaschine am Laufen zu halten. Deshalb soll es keine Veränderungen nur um der Änderungen geben, die kurzfristige Autohändlerdenke langfristigen Strategien weichen und im Idealfall dazu führen, dass nicht nur drei der zehn Teams, sondern mindestens doppelt so viele künftig Siegchancen haben.

Neue Marken müssen her

Die Formel 1 ist ein sportliches Produkt, ein sehr exklusives. Sie hat früh auf Energierückgewinnung gesetzt, bekommt jetzt aber durch die Formel E zunehmend Konkurrenz, auf die viele Konzerne, darunter BMW, Audi und bald auch Mercedes, im Zuge der sich verändernden Mobilität setzen. Die Formel 1 aber darf sich nicht an der Marketingplattform Formel E orientieren, sie muss die Dinge – im positiven Sinn – weiter auf die Spitze treiben.

Brawn muss bessere Rahmenbedingungen für kleine Teams schaffen, die die Seele des Motorsports sind, er muss Herstellern wie Porsche Anreize geben, und er muss danach gucken, dass in den Rennwagen nicht nichtssagende Chauffeure sitzen, sondern noch mehr Typen wie Hamilton oder Verstappen. Eine Aufgabe, die mindestens so schwer ist wie die von Sebastian Vettel, endlich seinen ersten Weltmeistertitel mit Ferrari einzufahren. Das Drama von Mexiko ist ein gutes Anschauungsbeispiel für das, was die Formel 1 braucht, um dauerhaft die Kurve zu kriegen.