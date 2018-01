vor 2 Stunden haupt.maximilian Stuttgart Stuttgart entzieht Wolf das Vertrauen: Neuer Trainer gegen Wolfsburg

Hannes Wolf hat keine Chance zur Krisenbewältigung mehr bekommen. Angeblich, weil er selbst nicht mehr an seine Fähigkeiten im Kampf um den Klassenverbleib mit dem VfB Stuttgart geglaubt hat. Wer ihm nachfolgt will der Verein noch in dieser Woche entscheiden