Olympia Starker Abschluss der Snowboarderinnen: Silber und Bronze im Slalom

Selina Jörg und Ramona Theresia Hofmeister holen im Snowboard-Parallelslalom zwei Medaillen. Damit verabschieden sich die Snowboarder versöhnlich von Olympia

Nur noch schnell umziehen. Eng ist es im Pressezelt an der Snowboardstrecke. Nur wenige Stühle stehen darin, die sind alle besetzt. Ein paar Minuten Zeit hat Selina Jörg noch. Gleich beginnt die Pressekonferenz. Die Silbermedaillengewinnerin im Snowboard-Parallelslalom aber schafft es. Rechtzeitig sitzt sie auf dem Podium neben ihrer Teamkollegin Ramona Theresia Hofmeister. Der Platz in der Mitte allerdings bleibt vorerst frei, Olympiasiegerin Ester Ledecka ist noch längst nicht mit ihren Fernsehinterviews fertig. Sie ist ein Superstar der Olympischen Spiele von Südkorea (siehe Text oben).

Zwei Medaillen für die deutschen Snowboarderinnen zum Abschluss, das ist ein versöhnliches Ende. Und ein Anlass, sich für eine höhere finanzielle Unterstützung durch den Deutschen Olympischen Sportbund zu bewerben. Rund eine Million Euro gibt es derzeit, Präsident Michael Hölzl könnte sich das Doppelte vorstellen. „Wir haben mit unserem kleinen Verband gezeigt, zu welchen Höhen man mit geringem finanziellem Aufwand kommen kann“, sagt er. Teilweise müssen sich die Sportler ihre Ausrüstung selbst kaufen. Selina Jörg zum Beispiel ihre Schuhe. „Die sind schon uralt“, sagt sie, „die werden nicht einmal mehr produziert. Und damit hole ich Gold.“ Kurze Pause, kurze Verwirrung. „Ähm, Silber natürlich.“ Aber ein Silber, das für die 30-Jährige wie Gold glänzt. In Vancouver war sie als Vierte knapp gescheitert, Gleiches passierte ihr bei einer WM. „Nun habe ich den Fluch der vierten Plätze besiegt“, sagt Jörg.

Sie hatte sich selbst großen Druck gemacht. Endlich eine Medaille, das war der Traum. Und sie hatte von Rennbeginn an ein gutes Gefühl. Sogar schon viel früher. „Ich habe mich richtig auf diesen Tag gefreut.“ Selbst als der Wecker sehr früh klingelt, „hat mich das nicht gestört. Ich wollte einfach nur fahren“, sagt sie. Begonnen hat sie bei den alpinen Skirennfahrern. Mit zehn aber steigt sie auf das Snowboard um, die richtige Entscheidung. Nun mit 30 „bin ich in der Form meines Lebens.“ Ihr Strahlen und am Abend die Silbermedaille nach der Siegerehrung sind der Beweis.

Jörg ist überzeugt, dass die Spiele von Südkorea ihre letzten waren. In vier Jahren in Peking wird sie nicht mehr dabei sein. Ramona Theresia Hofmeister dagegen schon. Sie ist erst 21 Jahre alt und steht für die neue Generation im deutschen Team. Sie musste bereits im Halbfinale gegen die große Ester Ledecka ran. Zeitweise führt sie, ehe sie nach einem Fehler im Schnee landet. Egal. „Gegen Ester musst du alles probieren, um eine Chance zu haben“, sagt Hofmeister. Im Rennen um Platz drei läuft es besser. Auch weil sie cool bleibt. „Ich bin mental sehr stark“, sagt sie, „ich war sicher, dass ich Bronze hole. Solche Ziele muss man sich einfach setzen.“ Zwei Medaillen im letzten Snowboard-Wettbewerb, das gefällt den Verbandsoberen. Und gibt ihnen gute Argumente in den Gesprächen mit dem DOSB. Wenn es darum geht, ob die Fördersummen nicht doch erhöht werden können. Denn irgendwann werden auch Selina Jörgs Schuhe den Geist aufgeben. Wäre doch schade, wenn sie deshalb ihre Karriere beenden müsste.