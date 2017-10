Eishockey Starke Aufholjagd der Schwenninger Wild Wings

Die Schwenninger Wild Wings gewinnen in der Deustchen Eishockey Liga nach Penaltyschießen in Straubing. Mirko Sacher sicherte den Schwarzwäldern den Extrapunkt.

Die Schwenninger Wild Wings sicherten sich nach ihrem Sechs-Punkte-Wochenende am Abend zwei weitere Zähler. In der deutschen Eishockey Liga gewann die Mannschaft von Trainer Pat Cortina bei den Straubing Tigers mit 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0) nach Penaltyschießen.

Die Schwenninger, die wegen familiärer Gründe auf ihren zuletzt überragenden Torwart Dustin Strahlmeier verzichten mussten, gerieten in der zehnten Minute durch einen Treffer von Michael Hedden zunächst in Rückstand. Kalle Kaijomaa gelang aber gerade einmal drei Minuten später in Überzahl – Straubings Colton Jobke musste mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vorzeitig vom Eis – der Ausgleich. Drei weitere Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis ließen die Schwarzwälder jedoch ungenutzt.

Das Mitteldrittel begannen dann die Schwenninger in Unterzahl, Marcel Kurth saß auf der Strafbank. Straubing nutzte die Chance und ging durch Jeremy Williams wieder in Führung. Stefano Giliati traf für die Gäste dann nur den Pfosten, im Gegenzug erhöhte Straubing durch Dylan Yeo auf 3:1 (30.). Im Schlussabschnitt setzten die Gäste alles auf die Offensive, Mirko Sacher gelang in der 55. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3, Giliati wenig später sogar der Ausgleich (58.).

In der Verlängerung traf Schwenningens Tobias Wörle nur den Pfosten. Die Entscheidung musste so im Penaltyschießen fallen. Mirko Sacher sicherte den Schwarzwäldern den Extrapunkt.