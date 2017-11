Freiburg Stadionsprecher Claus Köhn: Der Mann mit dem langen Atem

Seit drei Jahrzehnten sitzt Claus Köhn für den SC Freiburg am Mikrofon. Er begann seine Karriere als Stadionsprecher, als die Anzeigetafeln noch von Hand bestückt wurden.

Nur einmal schaffte es Claus Köhn nicht, eine Ansage zu Ende zu bringen. Es war Anfang der 2000er, als die Georgier Iashvili, Kobiashvili und Tsiktishvili für den SC Freiburg wirbelten. „Als ich die Mannschaftsaufstellung vorlas, entschlossen sich die Fans spontan, an jeden Namen ein ‚Vili’ anzuhängen“, erzählt der Stadionsprecher. Aus Torwart Golz wurde „Richard Golz-Vili“, Mittelfeldspieler Willi verwandelte sich sogar in „Tobias Willi-Vili“. „Ich bekam so einen Lachanfall, dass mein Kollege für mich einspringen musste.“ Es war ein denkwürdiges unter mehr als 500 Heimspielen, die der 68-Jährige als Stadionsprecher miterleben durfte. 1988 übernahm er beim damaligen Zweitligisten SC Freiburg das Mikrofon und hat es bis heute nicht mehr abgegeben.

„Bei meinem Debüt als Ansager musste ich Verstärker, Mikro und Kassettenspieler noch per Hand auf die Haupttribüne tragen“, blickt Köhn zurück. Dort saß er dann beim Zweitliga-Duell gegen Rot-Weiß Essen, eingequetscht zwischen Zeitungs- und Radioreportern. „Mein Platz war direkt hinter einem Stahlpfosten. Ich musste immer um die Ecke lugen, um etwas vom Spiel mitzubekommen.“

Heute hängen an die 150 Lautsprecher im mittlerweile ausgebauten SC-Stadion und Claus Köhn geht in seine 30. Spielzeit als Stadionsprecher und -DJ. Als Teil eines achtköpfigen Teams moderiert er von einer modern eingerichteten Sprecherkabine aus. Trotzdem ist der Rentner, der früher als Personalsachbearbeiter an der Pädagogischen Hochschule tätig war, vor Heimspielen immer noch aufgeregt.

Kein Wunder, seine Arbeit bietet stets Spielraum für Überraschungen. „Erst vor ein paar Wochen fiel beim Spiel gegen Hoffenheim der Strom im Stadion aus“, berichtet Köhn. Daraufhin sei ein Mitarbeiter der Marketingabteilung auf ihn zugeeilt. „Er hat mich gefragt, ob ich nicht durchsagen könne, dass es einen Stromausfall gegeben hat. Ich habe ihn nur mit großen Augen angeschaut.“ Ebenfalls im Kopf geblieben ist Köhn ein Heimspiel gegen den FC Bayern, im April 2000. „Vor dem Spiel hat der SC noch eine Auszeichnung für Fairness bekommen“, sagt Köhn. „Dann hat ein Idiot in der zweiten Halbzeit einen Golfball in Richtung Oli Kahn geworfen und ihn an der Stirn getroffen.“ Im Stadion brach Chaos aus. Der noch blutende Kahn und Bayern-Boss Hoeneß waren aufgebracht. „Ich habe versucht, für Ruhe zu sorgen und mich natürlich direkt bei den Bayern entschuldigt.“

Den Münchnern verdankt er aber auch einen seiner schönsten Momente im SC-Stadion. Gleich fünf Mal durfte der Stadionsprecher im August 94 beim 5:1-Sieg gegen den Rekordmeister seine markige Toransage machen. Einem langgezogenen „Tooor“ im Stile südamerikanischer Fußball-Kommentatoren lässt Köhn dabei stets den dreifachen Ausruf des Schützen folgen.

Auf diese Weise würde der Mann am Mikrofon gerne noch viele SC-Tore bejubeln. „Ich glaube an den Klassenerhalt“, bekräftigt Köhn. Er hofft auf das Durchhaltevermögen der Mannschaft von Christian Streich. „Erfahrunggemäß sind wir in der Rückrunde stärker als in der Vorrunde.“ Auch Köhn hat in drei Jahrzehnten als Stadionsprecher langen Atem bewiesen. Eines würde er vor seinem Karriereende aber gerne noch miterleben: „Im neuen Stadion moderieren – das wär’s.“

Der Arbeitstag eines Stadionsprechers

Weit mehr als Auswechslungen und Zwischenstände durchgeben: Bei Heimspielen seines SC Freiburg verbringt Claus Köhn sieben Stunden im Stadion.