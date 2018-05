Fußball Spielernoten für den SC Freiburg: Lauter Einsen für die glücklichen Klassenerhaltskämpfer

Der SC Freiburg hat sich mit dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag aus eigener Kraft den Klassenerhalt gesichert. Das ist angesichts vieler schwieriger Situationen im Laufe der Spielzeit eine herausragende Leistung und muss entsprechend gewürdigt werden. Die Spielernoten gegen Augsburg und die Saisonbewertung finden Sie hier.

Alexander Schwolow

Verhinderte mit einer starken Parade gegen Finbogasson nach zehn Minuten eine frühe Führung der Augsburger. Hatte danach gegen offensiv harmlose Fuggerstädter wenig zu tun. – Note: 2, und für den Klassenerhalt zusätzlich eine Note plus, macht 1!

Lukas Kübler

Beackerte eifrig seine rechte Seite und scheute keinen Zweikampf. Fußballerisch ist der Kämpfer noch nicht Erste Liga, aber Einsatz und Einstellung sind okay! – Note: 3, und für den Klassenerhalt zusätzlich zwei Noten besser, macht 1!

Manuel Gulde

Souveräne Vorstellung des Innenverteidigers. In der Defensive stets auf der Höhe und mit gutem Stellungsspiel. Hatte zudem zwei gute Kopfballchancen – die erste vereitelte FCA-Schlussmann Luthe prächtig, bei der zweiten verfehlte Guldes Rückwärtskopfball das Ziel nur knapp. – Note: 2, und für den Klassenerhalt einen verdienten Bonus von einer Note, macht 1!

Marc-Oliver Kempf

Seinen deutlichen Leistungsanstieg zum Saisonende bestätigte er auch gegen Augsburg. Zweikampfstark, abgeklärt, ohne Fehler. Nach dem Spiel und dem gefeierten Klassenerhalt wurde er vom Verein und den Fans mit gemischten Gefühlen verabschiedet. Grund für den Unmut einiger weniger Fans: der sich anbahnende Wechsel ausgerechnet zum wenig geliebten Liga-Rivalen VfB Stuttgart. – Note: 2, plus für den Klassenerhalt noch ein Nötchen besser, macht 1!

Christian Günter

Mit dem Schlusspfiff am 34. Spieltag beendete der Linksverteidiger als einziger Spieler der Freiburger die Saison ohne eine verpasste Minute. Wie wichtig er fürs Team ist, hat er immer wieder aufs Neue bewiesen. Solide, ein Kämpfer, ein Sprinter, ein Freiburger! – Note: 2,5, plus 1,5 Klassenerhalt-Sonderbonus für Duracell-Fähigkeiten, macht 1!

Janik Haberer

Agierte neben Nicolas Höfler im zentralen Mittelfeld. Wirkte in der Rolle als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive manchmal ein wenig verloren. Dass seine Qualitäten eher im Angriff liegen, zeigte er mit seiner Vorlage zum 1:0 durch Höfler. Ordentlich, besser als zuletzt, alleine durch die Torvorarbeit schon wertvoll. –Note: 3 – plus 2,0 Ligaverbleib-Bonus für die meisten Saisonkilometer aller Freiburger Fußballer, macht 1!

Nicolas Höfler

Defensiv Mittelfeldlenker, offensiv Mittelfelddenker. Ein Sahne-Tag des feinen Fußballers aus Owingen am Bodensee, gekrönt von einem fantastischen Tor zum 1:0. „So weit vorne taucht der Chicco ja selten auf“, schwärmte Trainer Christian Streich. Wir sagen: Chicco fantastico! – Note 1, da braucht es für den Klassenerhalt mal gar keinen Bonus, die 1 bleibt die die 1!

Marco Terrazzino

Verstolperte im ersten Durchgang einige Bälle und verhaspelte sich ein ums andere Mal in gegnerischen Beinen. Aber Aufgeben tut der Mann nicht, und Siebenmeilenstiefel hat er auch immer an. – Note: 3 plus Bundesligaverbleib-Anteil von zwei Noten, macht die 1!

Mike Frantz

Oh ja, wie wichtig war das denn, dass der lange verletzte Mittelfeldspieler in der Saison-Schlussphase wieder zurück ins Team kam! Führte die Mannschaft gegen Augsburg als Kapitän aufs Feld und agierte ganz als solcher. Powerte sich in den 60 Minuten, die er auf dem Platz stand, voll aus. Frantz erkämpfte mit starkem Einsatz die Chance, die zum 1:0 führte, wurde vom Publikum mit Standing Ovations belohnt. – Note: 1,5, und ein halbes Nötchen Zugabe als Saison-Dankeschön, macht die 1!

Nils Petersen

Hielt die Bälle gut in den eigenen Reihen, war auch mit dem Mund ein prima Anführer. Sein 16. Saisontor erzielte er nicht mehr, überzeugte aber auch so. Beim 1:0 durch Höfler war er mit selbstbewusster Ballsicherung gegen drei Gegner maßgeblich beteiligt. Nach 72 Minuten war die Saison für ihn aus taktischen Gründen beendet – unter donnerndem Applaus für Niiiils Petersen, Fußballgott! – Note: 2,5, plus selbstverständlich anderthalb Striche auf der Skala nach oben für all das Geleistete in dieser Saison, macht die 1!

Tim Kleindienst

Hatte in der ersten Hälfte „einige unglückliche Szenen“, wie Trainer Christian Streich väterlich milde urteilte. Großartig dann aber sein Tor zum 2:0, als er blitzschnell die Chance zum Break erahnte, allen Augsburgern auf und davon lief und den Ball FCA-Keeper Luthe durch die Beine zum 2:0, damit zur Entscheidung und dem endgültigen Klassenerhalt schob. Note: 3 plus zwei Noten Draufgabe, macht die 1!

Pascal Stenzel

Ersetzte nach 61 Minuten den ausgelaugten Frantz auf der rechten Außenbahn. Hatte kaum mehr nennenswerten Aktionen, aber das macht nix. Mit Saisonbonus glatte 1!

Robin Koch

Kam nach 72 Minuten für Stürmer Petersen, um den Vorsprung zu sichern. Dabei hatte er angesichts harmloser Augsburger keine Schwierigkeiten. Was bleibt, ist eine Saisonleistung zu würdigen, die beachtlich ist. Aus Kaiserslautern gekommen, ohne eine einzige Minute Bundesliga in den Beinen zu haben, zeigte der junge Mann lange Zeit Klasseleistungen. Erst zum Ende hin musste er körperlich Tribut zollen, da denken wir lieber an die punktbringenden Kopfballtore gegen Frankfurt und Leipzig. Oder die Vorlage zum Siegtreffer gegen Köln. – Mit Saisonbonus klare 1!

Caglar Söyüncü

Kam als vierter nomineller Innenverteidiger in der 85. Minute für Janik Haberer. Sicher ist sicher, mag Trainer Christian Streich gedacht haben, wahrscheinlich aber ist etwas anderes: Wenn die Sirenen nicht falsch klingen, wird der junge Bursche den Sportclub verlassen und bald bei einem Schwergewicht der Fußballszene kicken. Natürlich gut für „den Tschalar“, wie Streich immer so nett sagte, aber ein Verlust für den SCF. – über die Saison geurteilt zweifellos eine 1!

Gegen Augsburg auch noch auf der Bank: Der zweite Torhüter Rafael Gikiewicz, Julian Schuster, Lucas Höler, Yoric Ravet.

Gegen Augsburg aus anderen Gründen zu erwähnen (Verletzung, auf der Bank, etc.): Florian Niederlechner, Amir Abrashi, Vincent Sierro, Philipp Lienhart, Florian Kath, Caleb Stanko, Karim Guédé, Bartosz Kapustka, Mohamed Dräger.

Last but not least gibt es für weitere sechs Herren noch die Saisonnote 1! Als da wären: Trainer Christian Streich mit seinem Team, Lars Voßler, Patrick Baier und Florian Bruns (alle Co-Trainer), Andreas Kronenberg (Torwarttrainer) und Simon Ickert „Fußballgott“ (Athletiktrainer).