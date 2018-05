Sie mussten gewinnen und sie haben gewonnen. Lange Zeit waren die Fußballer des SC Freiburg gegen den 1. FC Köln stärker und führten 2:0. Dann kassierten sie nach zwei krassen Abwehrfehlern den Ausgleich. Doch die Kicker von Trainer Christian Streich gaben nicht auf und Höler erzielte Sekunden vor Schluss den 3:2-Siegtreffer. Die Spielernoten von Ralf und Joscha Mittmann.

Alexander Schwolow: Der Freiburger Schlussmann hatte kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen. In den ersten 70 Minuten kam kaum ein Ball auf sein Tor. Bei den beiden Gegentoren in der Schlussphase der zweiten Halbzeit war er machtlos – Torhüter-Pech! – Note: 3

Lukas Kübler: Verteidigte im Freiburger 4-4-2-System hinten rechts und wusste sich gegen seine Gegenspieler zu behaupten. Gewann viele Zweikämpfe und hatte in brenzligen Situationen stets das Auge für den Mitspieler. In der 87. Minute leistete sich Kübler dann doch noch einen Fehler. Er unterlief eine Flanke von Risse, wodurch Bittencourt ungehindert zum 2:2-Ausgleich einköpfen konnte. – Note: 3

Manuel Gulde: In der ersten Halbzeit körperlich noch nicht ganz so präsent, auch bei ihm machte sich die Anfangsnervosität der Freiburger bemerkbar. Steigerte sich dann von Minute zu Minute – ordentlicher Auftritt. – Note: 3

Marc-Oliver Kempf: Nicht umsonst nennen sie ihn in Freiburg den Kämpfer. Bärenstarke 87 Prozent seiner Zweikämpfe entschied er für sich, Höchstwert aller Spieler auf dem Feld! Ließ den Kölner Angreifern keinen Stich, überzeugte auf ganzer Linie. Bei solchen Auftritten des U-21-Europameisters ist es für Freiburg umso bitterer, dass er in der kommenden Saison nicht mehr im Breisgau kicken wird. – Note: 1,5

Christian Günter: Die meisten Freiburger Angriffe liefen über seine linke Seite – etliche blitzschnelle Vorstöße mit leider mal wieder zu unpräzisen Flanken. Ging enorm lange Wege und war deshalb schon kurz vor Spielschluss am Ende seiner Kräfte. Einen solchen Eindruck hinterließ Günter leider auch schon beim Strafstoß, mit dem er in der 22. Minute das 2:0 hätte erzielen können: Sein Schuss war nur ein Schüsschen, das Kölns Torhüter Horn locker parierte. – Note: 3

Julian Schuster: Dass der Kapitän in der Startelf stand, ist nicht zuletzt seiner Erfahrung geschuldet. Wurde er in der Rückrunde eher selten berücksichtigt, kümmerte er sich gegen Köln um die Organisation und die richtige Motivation seiner Mannschaft. Solide Vorstellung von ihm. Durfte nach kräfteaufreibenden 82 Minuten für Robin Koch das Feld verlassen. – Note: 3

Nicolas Höfler: Wirkte in einigen Situationen gedanklich zu langsam und sorgte so für vermeidbare Ballverluste. Setzte dann aber meist resolut nach, sodass er einige verlorene Bälle direkt selbst wieder erobern konnte. Schlug beim Freistoß in der Nachspielzeit den langen Pass zu Koch, der von der Torauslinie in die Mitte köpfte, wo der lauernde Höler keine Mühe hatte, den Ball zum 3:2-Siegtreffer einzuschieben. – Note: 3

Marco Terrazzino: Nach zuletzt einigen Spielen Pause, durfte er im linken Mittelfeld ran. Seine Offensivaktionen waren eher unglücklich und ohne viel Ertrag. Es wirkte, als ob er mit Ball selten zwei gute Entscheidungen hintereinander treffen könne. Läuferisch und kämpferisch über 90 Minuten eine starke Leistung. – Note: 3

Mike Frantz: Kehrte nach langer Verletzungspause in die Freiburger Startelf zurück. Und wie wichtig er für die Breisgauer sein kann, bewies er in den 54 Minuten, die er auf dem war, eindrucksvoll. Zweikampfstark, aufmerksam, mit viel Ruhe und Übersicht. Bereitete mit einer exzellenten Flanke von links den 1:0-Kopfballtreffer durch Nils Petersen vor. – Note: 2

Nils Petersen: Traf in der 14. Minute per Kopf zum 1:0, besorgte in der 22. Minute nach starkem Solo einen Elfmeter für seine Mannschaft, den Günter jedoch nicht verwerten konnte, traf dann in der 52. Minute mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0. Mit seinen Toren 14 und 15 in der laufenden Bundesliga-Saison hat er nun mehr als die Hälfte aller Freiburger Tore (29) erzielt und war wieder einmal Mann des Spiels. – Note: 1

Tim Kleindienst: Spulte ein enormes Pensum ab und ging jedem Ball nach. Verständlich, dass er nach 90 Minuten stehend k.o. war. Hätte in der zweiten Halbzeit nach Flanke von Haberer beinahe zum 3:0 getroffen, doch Kölns Verteidiger Heintz konnte gerade noch klären. So wartet der der Stürmer weiterhin auf sein erstes Bundesliga-Tor. Trotzdem großes Lob. – Note: 2,5

Janik Haberer: Kam nach 54 Minuten für den erschöpften Frantz. Hatte Zug im Spiel, war ein belebendes Element. Allerdings auch mit zwei Patzern. Zum einen ließ er beim Anschlusstreffer der Kölner den Torschützen Bittencourt gewähren, zum anderen vergab er in der 90. Minute die große Chance zum 3:2. Gut, dass das von Höler wenig später erledigt wurde. – Note: 3,5

Lucas Höler: Ersetzte nach 72 Minuten den Doppeltorschützen Petersen, der mit Krämpfen nicht mehr weitermachen konnte. Zeigte, dass er sich im Sturmzentrum wohler fühlt als auf jeder anderen Position. Erst vergab er das 3:2, als er den Ball nicht an dem auf der Linie stehenden Maroh nicht vorbei bekam, dann erzielte er das Siegtor doch noch. In letzter Sekunde, aus nächster Nähe, sein erstes Tor für den Sportclub – eines, an das er sich lange erinnern wird. – Note: 3

Robin Koch: Kam in der 82. Minute für Schuster und sollte nach dem Kölner Anschlusstreffer die Defensive verstärken. Stattdessen leistete sich der junge Mann in der Vorwärtsbewegung an der Mittellinie einen fatalen Ballverlust, der nur 15 Sekunden später zum 2:2 führte. Alles schlecht? Nein, denn in der dritten und letzten Nachspielminute lieferte Koch die intelligente Kopfballvorlage für Hölers Siegtor. – Note: 3