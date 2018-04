Freiburg Spielernoten Freiburg gegen Wolfsburg: Freiburgs Fußballer schwächeln

Ausgerechnet in der Schlussphase der Bundesligasaison mit Spielen gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geht die Formkurve bei Freiburgs Fußballern nach unten. Nach dem 0:2 gegen Wolfsburg wird’s ernst – die Spielernoten von Ralf und Pascal Mittmann.

Alexander Schwolow:

Erlebte Torhüters Albtraum – erster Schuss des Gegners und drin war der Ball nach gerade mal 90 Sekunden Spielzeit. Danach war Schwolow 81 Minuten lang nahezu arbeitslos, sieht man von ein paar Wolfsburger Flanken und diversen Rückpässen der Kollegen ab. Dann folgte Albtraum, die zweite: Schuss zwei des Gegners, wieder Gegentor. Zweimal hieß der Torschütze Didavi, der jubelte, bei Schwolow herrschte Frust total.

– Note: 3

Manuel Gulde:

Ob der Verteidiger weiß, dass er mitschuldig ist am 0:1? Nachdem Kollege Söyüncü einen Zweikampf gewonnen hatte, köpfte Gulde erst den Ball ohne Not ins Seitenaus. Dadurch blieb die Kugel beim VfL und Didavi konnte aus 18 Metern einschießen – und das wiederum unbehelligt von Gulde, der nicht entschieden blockte. Danach zwar mit exzellenter Zweikampfbilanz, aber im Spielaufbau unsicher.

– Note: 4

Caglar Söyüncü:

Wie immer einsatzfreudig, gewann auch die meisten seiner Zweikämpfe. Den wichtigsten aber verlor er, denn vor dem 0:2 durch Didavi wurde der Freiburger Verteidiger von Wolfsburgs eingewechseltem Belgier Origi mit einem Hackentrick durch die Beine geradezu vernascht.

– Note: 4

Pascal Stenzel:

Startete mit Fehlpässen und riskanten Aktionen. Fing sich mit der Zeit, war aber offensiv auf der rechten Seite ohne Wirkung. Dabei hatten die Wolfsburger da durchaus einiges an Möglichkeiten angeboten.

– Note: 4

Christian Günter:

Hatte angesichts der Wolfsburger Defensivtaktik viel Zeit, sich offensiv einzuschalten. Das tat er auch oft, nur fehlte es sichtbar an Harmonie mit Vordermann Florian Kath. Und es ist halt so: In der Liga wissen sie um die Spurtstärke Günters Bescheid, weshalb ihm von jedem Gegner immer mehrere Akteure in den Weg gestellt werden. So verpuffen die Energieleistungen oft.

– Note: 3,5

Robin Koch:

Kam aus der 2. Bundesliga vom 1. FC Kaiserslautern – als Innenverteidiger. Startete auf dieser Position seine Bundesligalaufbahn beim SCF, musste danach auf der Sechserposition aushelfen und spielte nun erstmals als Achter. Das klappte nicht, aber wen wollte das wundern? Der junge Mann ist inzwischen ziemlich platt.

– Note: 4

Nicolas Höfler:

War nach dem Schock des schnellen Gegentors der erste im roten Dress, der sich berappelte. Bemühte sich, Struktur und Ordnung ins Freiburger Spiel zu bringen. Das klappte schon, aber gefährliche Angriffsaktionen konnte auch der ballgewandte Mittelfeldakteur nicht inszenieren.

– Note: 3

Janik Haberer:

Er ist als Vielläufer in dieser Saison endgültig auf den Felgen angekommen. Gegen Wolfsburg klappte praktisch überhaupt nichts. Und als ihm nach 56 Minuten doch eine schöne Vorlage auf Vincent Sierro gelang, da konnte der die Chance nicht nutzen. Ein Tag zum Vergessen für Haberer.

– Note: 4,5

Vincent Sierro:

Der Schweizer musste offensiv ran, hatte viele Ballkontakte, aber zu oft auch erfolglose. So etwa nach 56 Minuten, als er nach Querpass von Haberer aus 14 Metern frei zum Abschluss kam, den Ball aber fast schon unbeholfen mit links über den Querbalken schaufelte. Das hätte das 1:1 sein müssen – und hätte vermutlich für einen Freiburger Punktgewinn ausgereicht.

– Note: 4,5

Nils Petersen:

Glücklos in seinen Aktionen, die er zudem so gut wie nie im gegnerischen Strafraum hatte. Zu allem Überfluss vergab der Torjäger in der Nachspielzeit auch noch einen Elfmeter – zu unplatziert und zu lasch war der Schuss. Trainer Christian Streich ließ Nachsicht walten, denn wegen der Verhandlungen über seinen falschen Platzverweis von Schalke hatte Petersen zwei Tage nicht trainieren können.

– Note: 4

Florian Kath:

Spielte von Beginn an, war einsatzfreudig. In Zweikampfsituationen ist der junge Mann aber noch nicht bundesligareif und wird so oft zum „Opfer“ von Abwehrhaudegen der Gegner. Immerhin traute sich Kath zweimal Weitschüsse zu. Gut so, auch wenn sie ihr Ziel verfehlten.

– Note: 4

Tim Kleindienst:

Kam nach 74 Minuten für Kath. Versuchte sich mit einem Gewaltschuss von der Strafraumgrenze, der allerdings weit über den Kasten ging und knapp neben der hoch droben befestigten Anzeigetafel der Nordtribüne landete. Zudem misslang ihm noch ein Kopfball, das war’s.

Für den Kurzeinsatz die Note 4,5.

Bartosz Kapustka: Kam nach 81 Minuten für Sierro, blieb ohne Szene – keine Note.

Julian Schuster: Kam kurz vor Schluss für Söyüncü, blieb ohne Szene – keine Note.